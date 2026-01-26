A Savona la Giornata Internazionale del Centro XXV Aprile con la CEAC-M

La città di Savona ha ospitato, nella giornata di sabato 24 gennaio, una Giornata Internazionale di alto profilo istituzionale e simbolico, promossa dal Centro XXV Aprile, in collaborazione con la Federazione Provinciale di Savona dell’Istituto del Nastro Azzurro fra Decorati al Valor Militare, di cui il Centro è Socio Benemerito, e realizzata grazie alla partecipazione attiva di soci, simpatizzanti e amici.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di dialogo, cooperazione e confronto europeo, inserendosi pienamente nel solco dell’amicizia tra i popoli, del dovere della memoria e della valorizzazione dei valori condivisi che accomunano le associazioni combattentistiche e d’arma a livello continentale.

Fulcro della giornata è stato l’incontro ufficiale con la delegazione francese della CEAC-M – Confederazione Europea degli Ex Combattenti e Militari, a testimonianza di un percorso strutturato di avvicinamento e collaborazione internazionale culminato nell’integrazione formale del Centro XXV Aprile quale Sezione italiana della CEAC-M.

La giornata si è aperta alle ore 09.30 presso la SMS “La Rocca” (Via Rocca di Legino 62), storica sede di aggregazione civica, con il ritrovo e l’accoglienza ufficiale della delegazione ospite. In un clima cordiale e partecipato ha avuto avvio la sessione assembleare congiunta, momento centrale di approfondimento istituzionale e confronto associativo.

Per la CEAC-M erano presenti: Jean Claude Morel, Presidente della Confederazione, accompagnato dal Porta-drapeau nazionale Hugues Aillaud.

Per il Centro XXV Aprile – CEAC-M Italia, riunito in seduta del Consiglio Direttivo, hanno partecipato: Antonio Rossello, Presidente, Daniele Adolfo Pirone, Presidente Onorario, Elisa Gallo, Segretaria/Tesoriere, Ettore Gambaretto, Consigliere.

Nel suo messaggio, il Presidente De Barbieri ha sottolineato l’importanza del sodalizio europeo quale strumento di rafforzamento dei rapporti tra Italia, Francia e Belgio, ribadendo il dovere morale di onorare i caduti che hanno combattuto per la libertà dei rispettivi Paesi e auspicando la continuità di iniziative analoghe.

Accanto agli organi direttivi erano presenti numerosi soci e rappresentanti di associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui: una delegazione dell’ANAI – Associazione Nazionale Autieri d’Italia, con il Porta-drapeau Daniele Cassol; l’Associazione Nazionale dei Militari in Congedo del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, rappresentata dal Maresciallo Cospito Franco Adriano (Milano); i soci CEAC-M di Savona Gabriele Lanero e Mauro Pozzo; Diana Beciani e numerosi altri partecipanti.