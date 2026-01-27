  • News24
A Savona la “Festa della Pace” con l’Azione Cattolica

Giochi, incontri e la messa presieduta dal vescovo Marino

Savona. Sabato 31 gennaio nella Parrocchia San Giuseppe, nel quartiere Oltreletimbro, l’Azione Cattolica diocesana promuove la “Festa della Pace”, una giornata di eventi per ragazzi e adulti. Da mezzogiorno alle ore 19 l’Azione Cattolica dei Ragazzi invita i più giovani al pranzo al sacco e ad un pomeriggio di giochi.

Per gli adulti alle ore 15.30 si terrà l’incontro “La pace sia con tutti voi – Verso una pace disarmata e disarmante” con padre Volodymyr, assistente della comunità ucraina, e Giulio Giraud, volontario del Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

A seguire ci saranno la merenda insieme ai ragazzi dell’ACR e alle 18 la messa presieduta dal vescovo monsignor Calogero Marino. Per ulteriori informazioni si può chiamare Alessandro Raso al numero di cellulare 3384824635.

