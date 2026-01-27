A Savona la “Festa della Pace” con l’Azione Cattolica

Savona. Sabato 31 gennaio nella Parrocchia San Giuseppe, nel quartiere Oltreletimbro, l’Azione Cattolica diocesana promuove la “Festa della Pace”, una giornata di eventi per ragazzi e adulti. Da mezzogiorno alle ore 19 l’Azione Cattolica dei Ragazzi invita i più giovani al pranzo al sacco e ad un pomeriggio di giochi.

Per gli adulti alle ore 15.30 si terrà l’incontro “La pace sia con tutti voi – Verso una pace disarmata e disarmante” con padre Volodymyr, assistente della comunità ucraina, e Giulio Giraud, volontario del Servizio per le Missioni e le Migrazioni della Diocesi di Savona-Noli.

A seguire ci saranno la merenda insieme ai ragazzi dell’ACR e alle 18 la messa presieduta dal vescovo monsignor Calogero Marino. Per ulteriori informazioni si può chiamare Alessandro Raso al numero di cellulare 3384824635.