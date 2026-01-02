A Savona il 5 gennaio arriva la Ocean Viking: a bordo 33 migranti

Savona. La nave della ONG francese Sos Méditerranée “Ocean Viking” è attesa nel porto di Savona nella mattinata del 5 gennaio, salvo variazioni determinate da esigenze tecniche di navigazione o da particolari condizioni del mare.

L’imbarcazione risulta avere a bordo 33 migranti provenienti dalla rotta mediterranea, comprensivi di minorenni, anche non accompagnati. Verranno accolti in strutture dislocate sul territorio regionale.

Questo sbarco è il quarto negli ultimi mesi a Savona: lo scorso giugno era approdata in porto la Ocean Viking con 73 migranti (in questa occasione durante lo sbarco sono stati accolti da un gruppo di savonesi tra applausi e striscioni di benvenuto), ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo, e lo scorso ottobre la Humanity 1.