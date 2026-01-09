A Savona al via l’edizione 2026 del ciclo di incontri “Racconti di medicina: tra storia, arte e scienza”

Savona. A partire dal 14 gennaio 2026, presso la sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, avrà inizio l’edizione 2026 del ciclo di incontri dal titolo: “Racconti di Medicina: tra storia, arte e scienza”. La Sala convegni dell’Ordine si trova a Savona, Piazza Simone Weil 40, presso il centro polifunzionale “Le Officine”, piano secondo.

Gli appuntamenti, a cadenza mensile, si terranno di norma ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 20:30 alle 22:30, alcuni eventi, a causa di diversa disponibilità del relatore, potranno tenersi in altra serata.

Come per i primi tre che hanno avuto luogo nel 2025, questi incontri avranno un taglio scientifico e divulgativo e oltre che ai medici saranno rivolti alla cittadinanza ed aperti anche agli studenti delle scuole superiori, in particolare a quelli che seguono il percorso “Biologia con Curvatura Biomedica”.

Ogni serata vedrà la partecipazione di uno o due relatori, che affronteranno temi differenti o collaboreranno su un unico argomento. Al momento hanno già dato la loro disponibilità come relatori: dott. Federico Baricalla, dott. Massimo Barbetta, dott. Duccio Buccicardi, dott. Mario Cennamo, dott. Luca Corti, dott. Ugo Folco, dott. Renato Giusto, dott. Alberto Macciò, dott.ssa Viviana Panunzio, dott.ssa Elisa Zanelli.

La capienza della sala convegni è di 75 posti. In caso di esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile accogliere fino a 25 persone aggiuntive, distribuite tra la sala consiglio e la sala multimediale collegate in audio/video con la sala principale.

E’ necessario prenotare tramite mail omceosv@omceosv.it o telefonando al n. 016826427 comunicando i propri dati ed un recapito telefonico o e-mail.