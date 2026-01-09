A Millesimo l’ultimo saluto all’imprenditore Mario Perugini

Millesimo. Addio all’imprenditore Mario Perugini, scomparso a 89 anni, per molto tempo a capo della realtà industriale Lacim, con sede a Millesimo. Questa mattina, 9 gennaio, alle 10.30, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale “Visitazione di Maria Santissima”.

L’azienda ha rappresentato per anni un pilastro dell’economia locale, con un impatto occupazionale stimato tra i 40 e i 50 addetti, consolidando la sua reputazione nel settore del riciclo industriale. Guidata con determinazione da Perugini e dal figlio Stefano, l’azienda ha proseguito il suo percorso fino alla cessione nel 2018 alla Feralco, che ne ha mantenuto la piena operatività e garantito continuità ai lavoratori.

Accanto all’impegno imprenditoriale, è stato per oltre vent’anni membro attivo del Lions Club Val Bormida. Perugini lascia la moglie Giovanna e i figli Stefano e Michela.

Il consigliere di opposizione Aldo Picalli lo ricorda così: “Mario Perugini ci ha lasciati, lasciando dietro di sé una traccia profonda, limpida e concreta nella storia industriale e sociale del Comune di Millesimo e dell’intera Val Bormida. Insieme alla moglie Giovanna e ai figli Stefano e Michela, Mario Perugini è stato a tutti gli effetti un capitano d’industria, un punto di riferimento per il Comune di Millesimo attraverso la LACIM, realtà industriale che ha segnato per decenni il territorio. La storia della LACIM affonda le sue radici nel Varesotto negli anni Cinquanta, grazie al fondatore dottor Maganzini, stratega dotato di una visione imprenditoriale ampia e lungimirante, capace di cogliere e anticipare le direttrici di espansione industriale di quel periodo. Dopo aver creato e consolidato una sede nel Varesotto, tuttora operante, l’azienda si sposta inizialmente a Ferrania e, nei primi anni Sessanta, approda definitivamente a Millesimo. Il mondo della LACIM è stato per anni legato al settore delle pellicole, in particolare al recupero e al trattamento delle stesse, finalizzato al riutilizzo di materiali plastici e preziosi. A Millesimo la LACIM conosce una grande espansione, diventando una risorsa fondamentale per l’economia locale e portando lavoro, stabilità e benessere a numerose famiglie del paese e dell’intero hinterland della Val Bormida. L’industria è stata guidata a Millesimo con determinazione e competenza da Mario Perugini, affiancato dal figlio Stefano, in un percorso imprenditoriale solido, improntato al rispetto delle persone e dell’ambiente. L’azienda è stata poi ceduta nel 2018 alla Feralco, che ne ha rilevato integralmente la forza lavoro e l’operatività, garantendo continuità industriale e occupazionale al sito di Millesimo”.

E ancora: “Il ricordo personale che mi lega a Mario Perugini è forte e limpido: per anni ho collaborato con lui professionalmente a stretto contatto, potendo apprezzarne direttamente il carattere, la visione e il modo di fare. Accanto all’impegno industriale, Mario Perugini ha condiviso oltre vent’anni di appartenenza al Lions Club Val Bormida, ricoprendo numerose cariche e contribuendo in modo concreto e positivo alla crescita del territorio. Era profondamente fiero di far parte del Lions Club e ha sempre incarnato, con coerenza e discrezione, i valori nobili e altruistici dell’associazione. A livello personale, onorato della nostra amicizia, non posso che esprimere rispetto e sincera simpatia per la sua determinazione nel voler risolvere le cose bene, ma soprattutto nel volerle risolvere con tempestività. Un uomo concreto, deciso, ma sempre gentile nel rapportarsi agli altri. Un capitano d’industria che se n’è andato, ma che lascia un segno profondo in tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Il suo ricordo resterà luminoso. Fai buon viaggio, Mario”.

