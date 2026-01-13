  • News24
Ecologia 

A Millesimo educazione ambientale nelle scuole per insegnare il corretto conferimento dei rifiuti

Avviati gli incontri su richiesta dell'Amministrazione comunale com la collaborazione di Sat e dell'Istituto Luzzati

Generico gennaio 2026

Millesimo. Il corretto conferimento dei rifiuti si insegna agli alunni millesimesi. Nel mese di gennaio il gestore del servizio di raccolta rifiuti SAT, su richiesta dell’amministrazione comunale e con la collaborazione dell’I.C. Luzzati, ha una serie di incontri di sensibilizzazione nelle scuole elementari e medie di Millesimo, dedicati all’educazione ambientale e all’importanza della raccolta differenziata.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e consapevoli, fondamentali per la tutela dell’ambiente e per il miglioramento della qualità del servizio di raccolta sul territorio comunale.

“L’educazione ambientale – dichiara il sindaco Francesco Garofano – rappresenta uno strumento essenziale per costruire una comunità più consapevole e rispettosa dell’ambiente. Coinvolgere i più giovani significa investire sul futuro, rafforzando una cultura del rispetto delle regole e della corretta gestione dei rifiuti”.

L’Amministrazione comunale ringrazia la SAT per la collaborazione e per l’impegno nel promuovere iniziative educative sul territorio, convinta che il coinvolgimento diretto delle scuole rappresenti un passo fondamentale per migliorare i risultati della raccolta differenziata a Millesimo.

