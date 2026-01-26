A Loano disponibile terreno da 2.600 mq: il Comune cerca associazioni sportive interessate a riqualificarlo e gestirlo

Loano. Il Comune di Loano ha pubblicato un avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti disposti a rigenerare e riqualificare un terreno di circa 2.600 metri quadri situato nei pressi dello stadio Ellena, in regione Gazzi.

L’avviso è rivolto a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

Tali realtà sono inviate a presentare un progetto preliminare ed un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e per la successiva gestione dei terreni, che dovranno essere destinati all’attività sportiva (anche in chiave turistica) e dovranno ospitare attività, eventi e competizioni sportive.

L’obiettivo è favorire l’aggregazione sociale e giovanile. L’affidatario potrà beneficiare di quanto deriverà dalla gestione dell’impianto e dalle altre attività complementari, come l’utilizzo da parte di terzi, le sponsorizzazioni, la gestione di spazi pubblicitari e servizi di supporto.

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione è di almeno 5 anni per l’esecuzione degli interventi obbligatori descritti dall’avviso e l’attuazione del progetto di riqualificazione presentato dal candidato.

La proposta dovrà contenere anche un piano di gestione degli impianti da realizzarsi sul terreno di proprietà. Dovendo presentare un progetto di riqualificazione dell’impianto, è obbligatorio effettuare un sopralluogo. Gli interessati possono concordare le tempistiche con l’Ufficio Acquisti del Comune.

I concorrenti devono inoltrare la richiesta entro e non oltre le 23.59 del giorno 15 febbraio all’indirizzo Pec del Comune di Loano loano@peccomuneloano.it. Le candidature vanno presentate entro le 23.59 del 27 febbraio. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Loano e sulla piattaforma Traspare.