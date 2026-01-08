A Giustenice l’inaugurazione del nuovo polo scolastico: opera da 4 milioni e 470 mila euro

Giustenice. Tutto pronto a Giustenice per il taglio del nastro del nuovo polo scolastico in località San Lorenzo, in programma domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 10 e 30.

L’intervento ha permesso di realizzare in un unico edificio la scuola dell’infanzia e quella primaria, oltre alla mensa con cucina interna. L’opera, dal costo complessivo di 4 milioni e 470 mila euro, è stata finanziata in parte grazie ai fondi del Pnrr (3mln e 585mila euro), risorse regionali (470mila euro) e in parte grazie a quelli comunali (385mila euro), oltre a 30mila euro di contributo della Fondazione De Mari.

Dei due plessi scolastici costruiti, su una superficie complessiva di 1.100 metri quadri, il primo della scuola dell’infanzia (piano terra) è intitolato ad uno storico parroco di Giustenice, Don Giovanni Noli, mentre la scuola primaria (primo piano) è intitolata al Presidente Sandro Pertini.

L’arredamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività didattiche hanno caratteristiche particolari adatte all’età e fruibili anche da parte delle persone con disabilità (un esempio è l’Aula Morbida, finanziata con il contributo della Fondazione De Mari, che è un ambiente progettato per favorire il benessere psicofisico degli alunni, in particolare per quelli con bisogni educativi speciali).

La struttura, realizzata in classe energetica Nzeb (edifici ad energia quasi zero), è pressoché autonoma energeticamente grazie a 20 kwatt di pannelli fotovoltaici e pannelli solari termici che, insieme ai pannelli radianti a soffitto e agli infissi con coibentazione ad alta efficienza, garantiranno una temperatura ottimale all’interno delle aule.

Inoltre, sono stati effettuati lavori complementari per la viabilità, con posti auto e un parco giochi, finanziati dalla Regione con 250 mila euro nell’ambito delle progettualità sulla rigenerazione urbana. Fondi regionali, 220 mila euro, sono stati stanziati anche per la difesa del suolo (messa in sicurezza del rio adiacente al polo scolastico).

Nei locali della struttura adiacente, sarà prevista dal prossimo anno anche una sezione primavera e un asilo nido, che potrà ospitare i bimbi da tutto l’entroterra della Val Maremola.

L’obiettivo del progetto è stato quello di unificare i servizi educativi per i bambini della Val Maremola, con l’obiettivo di modernizzare e centralizzare l’offerta formativa del territorio.

Alla cerimonia, oltre al sindaco Mauro Boetto, interverranno autorità istituzionali regionali e locali e il vescovo della diocesi albenganese Mons. Guglielmo Borghetti.

Gli spazi del palazzo comunale che erano occupati dalle scuole sarano dedicati ad un centro ricreativo per anziani e a un museo dedicato all’archivio storico di Giustenice; è previsto, poi, l’ampliamento dell’ufficio postale.

“Siamo molto orgogliosi come amministrazione comunale di questa importante inaugurazione: quest’opera nasce dalla forte volontà degli amministratori di consegnare alla comunità, e non solo a quella di Giustenice, un plesso nuovo, moderno, accessibile, che permetta ai bambini di vivere il loro percorso scolastico nel migliore dei modi” ha sottolineato il sindaco Mauro Boetto.