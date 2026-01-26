  • News24
Cordoglio

A Dego l’ultimo saluto al milite della Croce Bianca Piero Bettin

Pensionato Verallia, per anni è stato attivo nel sociale e anche membro del direttivo della pubblica assistenza

Dego. Cordoglio a Dego per la scomparsa di Pietro (Piero) Bettin, storico milite della locale Croce Bianca. In molti questa mattina erano presenti per l’ultimo saluto al funerale celebrato nella chiesa parrocchiale.

Classe 1948, pensionato dopo aver lavorato per anni in Verallia, lascia la moglie, il figlio Christian e l’amata nipote Sofia.

Come lo ricorda il “collega” Gabriele, con lui nella foto, “Piero si è sempre impegnato nel sociale e nella pubblica assistenza deghese, di cui è stato anche membro del direttivo. Ci mancherà molto”.

