Save the date

A Cengio conto alla rovescia per il Valley Island Music Festival in programma il prossimo 29 maggio fotogallery

Sul palco saliranno artisti come Piovra, Luca Esse, Dona, MC Rave e la band Glamour per una notte di musica, energia e divertimento

Cengio. Nato nel 2022 come risposta al desiderio della Pro Loco di Cengio di rinnovare e arricchire l’offerta culturale e ricreativa del territorio, con un’attenzione particolare verso le nuove generazioni, il Valley Island Music Festival è pronto per tornare anche nel 2026.

“In un’epoca in cui i giovani cercano spazi autentici di espressione, incontro e divertimento, l’idea era quella di creare un evento capace di unire musica e valorizzazione del territorio – commentano gli organizzatori – Da questa visione prende vita il Valley Island, grazie all’impegno e all’entusiasmo di Simone Piovano (DJ, produttore e organizzatore di eventi), Fabio Camoirano (da più di dieci anni presidente della associazione Amici di Cengio in festa e vice presidente della Pro loco), e Fabio Olivieri (presidente della Pro loco dal 2018)”.

E proseguono: “L’edizione 2025, che ha registrato numeri record, con un’affluenza di più di mille persone, è stata sostenuta e sponsorizzata dalla SIMIC S.p.A. e dalla Regione Liguria, due realtà che credono fortemente nel valore di iniziative culturali capaci di generare un impatto positivo sul territorio. Valley Island è infatti molto più di un semplice evento musicale: è diventato, anno dopo anno, un punto di riferimento per la comunità, capace di sorprendere sempre di più grazie alla grande preparazione e dedizione della direzione artistica e organizzativa”.

Il 29 maggio si terrà la quinta edizione, che vedrà salire sul palco artisti come Piovra, Luca Esse, Dona, MC Rave e la band Glamour con esibizioni che animeranno la notte tra musica, energia e divertimento.

La Pro loco di Cengio al lavoro per l’edizione 2026 del Valley Island Music Festival
