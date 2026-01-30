  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Memoria

A Cairo incontro con uno degli ultimi testimoni diretti della Resistenza, Ubaldo Ballarini “Fulmine”

L'appuntamento organizzato dall'Anpi si svolgerà nella biblioteca civica

Biblioteca civica di Cairo

Cairo Montenotte. Una vita vissuta con i valori della Resistenza e della lotta per la libertà: quella di Ubaldo Ballarini, “Fulmine”, classe 1928, partigiano di origini cairesi, uno degli ultimi testimoni diretti, è una storia che sarà protagonista di un incontro pubblico in programma per domani, 31 gennaio, alle 10.30, nella biblioteca civica “F. C. Rossi”.

Nel corso dell’evento organizzato dall’Anpi racconterà la propria esperienza di ragazzo-partigiano, condividendo ricordi ed emozioni di una vita segnata dalla scelta antifascista e dall’impegno civile.

Dialogherà con Leda Bertone, Presidente della Sezione ANPI di Cairo Montenotte “Pietro Alisei Lupo”, e durante l’incontro verrà ricordato il compianto Alberto Alessi

 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.