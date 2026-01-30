A Cairo incontro con uno degli ultimi testimoni diretti della Resistenza, Ubaldo Ballarini “Fulmine”

Cairo Montenotte. Una vita vissuta con i valori della Resistenza e della lotta per la libertà: quella di Ubaldo Ballarini, “Fulmine”, classe 1928, partigiano di origini cairesi, uno degli ultimi testimoni diretti, è una storia che sarà protagonista di un incontro pubblico in programma per domani, 31 gennaio, alle 10.30, nella biblioteca civica “F. C. Rossi”.

Nel corso dell’evento organizzato dall’Anpi racconterà la propria esperienza di ragazzo-partigiano, condividendo ricordi ed emozioni di una vita segnata dalla scelta antifascista e dall’impegno civile.

Dialogherà con Leda Bertone, Presidente della Sezione ANPI di Cairo Montenotte “Pietro Alisei Lupo”, e durante l’incontro verrà ricordato il compianto Alberto Alessi