A Cairo il primo incontro di Coldiretti sulla nuova legge sulla montagna e i crediti di carbonio

Cairo Montenotte. Si è tenuto ieri sera a Cairo Montenotte il primo incontro territoriale promosso da Coldiretti Savona dedicato alla nuova legge sulla montagna, all’importanza e al ruolo dei consorzi forestali e al tema dei crediti di carbonio. Un momento “di confronto e approfondimento sulle opportunità e sugli strumenti a disposizione delle imprese agricole e dei territori montani, che ha visto una buona partecipazione e un dialogo concreto sui temi ambientali e normativi”.

“La nuova legge sulla montagna rappresenta un passaggio fondamentale per il riconoscimento del valore economico, ambientale e sociale delle aree interne – dichiara Niccolò Canepa, referente settore bosco per Coldiretti Savona – È indispensabile accompagnare le imprese agricole e forestali in questo percorso, valorizzando il ruolo dei consorzi forestali e le nuove opportunità legate ai crediti di carbonio”.

Sull’importanza del ciclo di incontri territoriali è intervenuto anche Marcello Grenna, presidente di Coldiretti Savona: “Questi appuntamenti nascono dalla volontà di portare informazioni chiare e strumenti concreti direttamente sui territori. Il confronto con imprenditori, amministratori e tecnici è essenziale per trasformare le norme in reali occasioni di sviluppo e tutela ambientale”.

All’incontro era presente Michele Nenz, segretario nazionale di Federforeste, che ha approfondito il ruolo strategico della gestione forestale sostenibile nel contesto delle nuove politiche ambientali.

L’incontro di Cairo Montenotte ha aperto il ciclo di appuntamenti territoriali che Coldiretti Savona porterà avanti nelle prossime settimane.