A Borgio Verezzi una nuova casa per il teatro: nasce l’Officina del Barone

Borgio Verezzi. Con il nuovo anno, la Casa del Barone Rampante si allarga. Accanto alla storica sede nel centro storico di Borgio Verezzi, nasce un nuovo spazio: l’Officina del Barone, una sala prove situata nella zona artigianale del paese, in via Valle.

“Un luogo pensato e voluto per rispondere a una necessità concreta: la crescita delle attività, le numerose iscrizioni, il bisogno di uno spazio più ampio e stabile dove poter provare gli spettacoli e svolgere le lezioni di teatro. L’Officina del Barone non sostituisce né allontana il Barone dalla sua casa storica, che resta cuore pulsante del circolo e della vita culturale nel centro storico, ma ne diventa un naturale ampliamento” afferma la presidente della Compagnia teatrale Marcella Rembado.

“Negli anni passati, questo percorso è stato possibile grazie a aiuti preziosi. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione la Sala Consiliare; l’Istituto Comprensivo, insieme al Comune di Borgio Verezzi e al Comune di Pietra Ligure, ha reso disponibili le palestre scolastiche; la Parrocchia ha accolto le attività nella sala delle Opere Parrocchiali, prima con don Joy e oggi con don Carmelo”.

£Spazi generosamente condivisi, per i quali va un ringraziamento sincero, che hanno permesso di portare avanti il lavoro anche tra spostamenti e adattamenti continui” aggiunge la presidente Rembado.

“Oggi, finalmente, il Barone Rampante può dire di avere una nuova casa. Una location più ampia, inserita in una zona di Borgio Verezzi meno centrale ma ricca di possibilità, che si auspica possa crescere, animarsi e prendere sempre più vita anche grazie al teatro. Le lezioni sono già iniziate anche qui, e l’Officina del Barone si prepara a diventare un nuovo luogo di lavoro, incontro e creazione, un regalo importante per il 2026” conclude.