 Il compositore loanese Massimo Carpegna vince l’Absolute Platinum Prize a Toronto

Toronto. Il compositore loanese Massimo Carpegna si è aggiudicato l’Absolute Platinum Prize nella categoria Professional/Composition al prestigioso concorso Trinity International Music Competition di Toronto, in Canada.

Il suo poema sinfonico “Deus lo volt” ha ottenuto 98 punti su 100, assegnati dalla giuria internazionale composta da Amelie Fradette (violoncellista, USA), Massimiliano Valenti (compositore e pianista, Italia), Red Yan (pianoforte, Cina) e Thomas Green (compositore, Canada).

L’altro Absolute Platinum Prize, con punteggio 98,4 su 100, è stato assegnato al celebre compositore canadese Witold Suryn con il brano “Issund”.

Grazie a questa vittoria, il nome di Loano e dell’Italia approda in Canada. Per il Maestro Carpegna, il premio comporterà un contratto di distribuzione per “Deus lo volt” sulle principali piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, YouTube Music, Deezer e altre. Inoltre, l’evento sarà annunciato nelle news delle principali televisioni americane (ABC, CBS, FOX e NBC) e prevede l’invito in Canada per incontri ed eventuali esecuzioni orchestrali.