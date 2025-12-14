Savona. Il giovane pugile Lorenzo Mattia Berlusconi è stato protagonista al PalaPagnini di corso Tardy e Benech a Savona, ieri (sabato 13 dicembre), vincendo al suo debutto nel pugilato federale.

L’atmosfera che circondava l’evento era particolare, resa ancor più intensa dalla presenza massiccia delle forze dell’ordine sia in divisa che in borghese. Il ragazzo, infatti, è figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, e nipote di Silvio Berlusconi.

Ha partecipato nella categoria under 17 e ha conquistato la vittoria nel suo match sotto gli occhi attenti del papà, presente sugli spalti. Entrambi vestivano di rosso, il figlio con canotta, calzoncini e caschetto d’ordinanza e il padre con un maglione dello stesso colore.

Pier Silvio, che ha specificato di essere a Savona “solo in veste di papà”, ha assistito al match con comprensibile emozione, incitando il figlio durante l’incontro e abbracciandolo calorosamente alla fine. Poi, non si è sottratto al pubblico, concedendo volentieri selfie e autografi ai presenti.

È stato il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana a premiare il giovane Lorenzo Mattia Berlusconi: “Una grande serata di sport e passione al Palazzetto dello Sport di Savona, dove l’evento di boxe del Team Dibari ha regalato emozioni autentiche e grande partecipazione, – ha dichiarato lo stesso Piana. – È stato anche un vero piacere premiare il figlio di Pier Silvio Berlusconi, con il quale abbiamo condiviso la gioia e le emozioni di una vittoria costruita con impegno, sacrificio e determinazione”.

guarda tutte le foto 35



Al PalaPagnini Lorenzo Mattia Berlusconi vince il suo incontro: il papà Pier Silvio celebra la vittoria

“Un sentito ringraziamento al Team Dibari per l’organizzazione e a tutti gli atleti che hanno partecipato, veri protagonisti della serata, per l’agonismo, il rispetto e i valori sportivi dimostrati sul ring. Lo sport continua a essere un valore fondamentale di crescita, rispetto e condivisione per il nostro territorio”, ha concluso Piana.