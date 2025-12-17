Visita di una delegazione di Klos: Loano scelta come modello di governance locale e buone pratiche amministrative

Loano. Il Comune di Loano ha ospitato una delegazione ufficiale del consiglio comunale di Klos, in visita istituzionale per un incontro di lavoro finalizzato allo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche nella gestione della cosa pubblica.

La scelta di Loano da parte dell’amministrazione di Klos si inserisce in un percorso strategico di rafforzamento della governance locale e di avvicinamento agli standard dell’Unione Europea, riconoscendo alla città ligure un ruolo di best practice amministrativa nei settori dei servizi pubblici locali, della sostenibilità ambientale e dell’organizzazione istituzionale.

La delegazione del Comune di Klos era composta da: Hazbie Dedolli, presidente del consiglio comunale; Etmond Demiri, segretario del consiglio; Erjon Hutja, vicepresidente del consiglio; Freskida Arriku, vice sindaco, consiglieri comunali di maggioranza e opposizione e dirigenti e funzionari comunali.

L’incontro è stato promosso e favorito, sotto il profilo istituzionale e diplomatico, dalla consigliera comunale di Savona, Margherita Coppo, in raccordo con il Console Onorario di Albania a Genova, Giuseppe Durazzo e sotto l’egida dell’Ambasciata di Albania in Italia, che hanno sostenuto l’iniziativa nell’ottica del rafforzamento dei rapporti tra enti locali e della cooperazione internazionale.

Per il Comune di Loano erano presenti il sindaco Luca Lettieri, il presidente del consiglio comunale Monica Caccia, il vice sindaco Gianluigi Bocchio, gli assessori Enrica Rocca e Giovanni Battista Cepollina, il segretario generale Rosetta Barbuscia, i dirigenti Gianluigi Soro e Marta Gargiulo, e i funzionari Luciano Vicinanza e Lorenzo Marenco, che hanno illustrato nel dettaglio le procedure amministrative, i modelli organizzativi e le buone pratiche adottate dall’ente.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi temi di particolare interesse per la delegazione ospite.

Nel commentare l’iniziativa, il sindaco di Loano ha sottolineato anche il valore dei rapporti storici e sociali con la comunità albanese e italo-albanese presente in città: “La visita della delegazione istituzionale del Comune di Klos rappresenta per Loano un momento di grande valore, non solo sul piano amministrativo e della cooperazione europea, ma anche su quello umano e comunitario”.

“I rapporti tra Loano e l’Albania si fondano su legami autentici e consolidati, costruiti nel tempo grazie al lavoro, all’impegno quotidiano e al senso di responsabilità di una comunità albanese e italo-albanese che è stata é la prima comunità straniera in termini numerici insediata stabilmente nella nostra città e che oggi ne è parte integrante e vitale”.

“A Loano l’integrazione non è uno slogan, ma un processo concreto di condivisione, che passa dal rispetto delle regole, dalla partecipazione alla vita economica e sociale, dalla presenza nelle scuole, nelle associazioni, nel mondo del lavoro e dell’impresa”.

“È anche per questo che Loano è stata scelta come interlocutore istituzionale: perché è una città che crede nella buona amministrazione come strumento di coesione, capace di trasformare la diversità in valore e la collaborazione in opportunità di crescita reciproca. Questo incontro rafforza un percorso già avviato e apre prospettive importanti di cooperazione duratura, nel segno dell’Europa dei territori, delle comunità e delle amministrazioni responsabili”.

La visita costituisce la base per una cooperazione istituzionale di lungo periodo, con l’obiettivo di valutare la possibile stipula di un accordo di gemellaggio (twinning) e l’avvio di future candidature congiunte a programmi europei, che richiedono partenariati tra enti locali.

L’iniziativa “conferma il ruolo di Loano come città aperta, inclusiva e amministrativamente solida, capace di mettere a disposizione il proprio know-how e di costruire relazioni istituzionali fondate su competenza, affidabilità e visione europea”.