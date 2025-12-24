Vigilia, Natale e Santo Stefano tra tradizione e divertimento: ecco gli appuntamenti da non perdere

Savonese. Tradizione, religione, ma anche tante occasioni per trascorrere momenti di allegria e divertimento. Per le giornate di Vigilia, Natale e Santo Stefano sono in programma moltissimi eventi in tutta la provincia di Savona. A Feglino, Roccavignale e Loano ci saranno i tradizionali presepi viventi, ma non mancheranno nemmeno concerti, spettacoli e i tantissimi appuntamenti organizzati dai diversi comuni per le festività natalizie. Ci sarà soltanto l’imbarazzo della scelta. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere.

PRESEPE VIVENTE A ROCCAVIGNALE

Il Presepe Vivente di Roccavignale, giunto alla sua 43esima edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi del periodo natalizio in Liguria. Riconosciuto come “Autentico Evento Ligure 2025” dalla Regione Liguria, l’evento trasforma l’antico borgo di Strada in una Betlemme rivisitata, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra storia, tradizione e spettacolo. Le serate in programma sono quelle del 22, 23 e 24 dicembre 2025. Ogni sera, l’atmosfera si accende con l’apertura del borgo e una serie di esibizioni che culminano nella Sacra Rappresentazione della Natività.

Il percorso all’interno del borgo prende il via alle 19.30 del 22, 23 e 24 dicembre con l’apertura del borgo, dando il via alla visita tra i mestieri e le scene di vita dell’epoca. Il cuore degli spettacoli inizia alle 20.20 con l’esibizione della Danzatrice del Ventre “Anbar” nel suggestivo Vicolo Ciocolatum. Poco dopo, alle 20.40, l’attenzione si sposta sulla Piazza della Natività per l’esibizione del gruppo storico “Il mondo nelle ali”, che propone una performance storica e rievocativa. A dare vita al borgo contribuiscono anche l’ADS Ordine del Gheppio e il Gruppo trottolai e artigiani Roccavignalesi, che si cimenteranno nella dimostrazione di antichi mestieri.

TORNA IL PRESEPE NARRATO A FEGLINO

Feglino si prepara ad accogliere il pubblico con il tradizionale “Presepe Vivente Feglino”, un appuntamento ormai atteso che unisce storia, fede e partecipazione dell’intera comunità. L’evento si svolgerà il 23 dicembre dalle 20.30 alle 23.00 e il 24 dicembre dalle 21.00, con partenza da Piazza del Municipio, nel borgo di Feglino (Comune di Orco Feglino).

L’edizione di quest’anno ha un significato speciale: il percorso del presepe sarà ambientato nel 1925, anno che segna i cento anni dal primo grande Giubileo della pace del Novecento. Un’occasione per accompagnare visitatori e famiglie in un vero e proprio viaggio nel tempo. Le vie del paese si animeranno con scene di vita quotidiana, antichi mestieri e ambientazioni storiche, ricostruite con cura per raccontare non solo la Natività, ma anche uno spaccato autentico della vita di un secolo fa.

Il Presepe Vivente Feglino è il risultato di un grande lavoro corale che coinvolge volontari di tutte le età, famiglie, bambini e adulti del paese. Le associazioni di volontariato “Associazione Volontari Feglinese” e “Quelli che… il catechismo lo fanno a Feglino”, con il patrocinio del Comune di Orco Feglino, collaborano alla realizzazione di costumi, scenografie e all’animazione delle varie scene lungo il percorso.

Durante il percorso non mancheranno i punti di ristoro, dove sarà possibile gustare farinata, castagne, focaccini, frittelle di mele e vin brulè, per vivere l’atmosfera del borgo anche attraverso i sapori tipici della tradizione. La serata del 24 dicembre si concluderà con la Messa di mezzanotte nella chiesa di San Lorenzo, seguita dallo scambio di auguri tra i partecipanti, in un clima di festa e comunità.

TORNA IL PRESEPE VIVENTE A LOANO

Anche quest’anno il 24 dicembre torna a Loano il presepe vivente organizzato dall’associazione Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Un evento che unisce tradizione, spettacolo e solidarietà per vivere appieno l’atmosfera natalizia.

La manifestazione inizierà alle 21.15 presso l’oratorio delle Cappe Turchine, che ospiterà il concerto Livingospel, un’esibizione di musica gospel che scalderà i cuori e riempirà l’aria di gioia.

A seguire ecco la ricostruzione della Natività diretta dal regista Giorgio Molteni. Piazza Italia si trasformerà in una scenografia a cielo aperto: le luci, le decorazioni e la cura dei dettagli creeranno un’atmosfera calda e accogliente, capace di trasportare grandi e piccini nello spirito autentico del Natale. La scena prenderà vita grazie anche all’interpretazione di cittadini e ospiti, che saranno chiamati a vestire i panni dei protagonisti del presepe: Maria, Giuseppe, i pastori, i Re Magi e gli antichi mestieri come calzolai, fabbri, panettieri, pescatori e anche angeli e angioletti. Ogni ruolo viene valorizzato per mantenere viva la memoria delle tradizioni e dei mestieri storici, ricreando fedelmente la quotidianità di un tempo. Alle 22.30 i personaggi sfileranno nei caruggetti orbi.

GLI APPUNTAMENTI DI “CHRISTMAS MOMENTS” A LOANO

Proseguono anche nella settimana di Natale gli appuntamenti di “Christmas Moments”, il ricco calendario di eventi organizzati dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti. Dal 22 al 28 dicembre torna il “Villaggio Magie di Natale”, il mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano. Il Villaggio è composto da 30 casette (di cui 9 dedicate al food) e 60 espositori a rotazione. Illuminate da magiche decorazioni, le casette proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali. Non mancherà l’area food, dove sarà possibile degustare specialità di tutti i tipi. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. Il Villaggio sarà aperto nei seguenti orari: dal 22 al 24 dicembre dalle 15 alle 19; il 25 e 26 dicembre dalle 16 alle 19; il 27 e 28 dicembre dalle 10 alle 19. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e di animazioni per i più piccini

ALASSIO CHRISTMAS TOWN: IL PROGRAMMA

Alassio Christmas Town si conferma anche quest’anno un vero e proprio mare di musica, con un ricco calendario di appuntamenti che hanno accompagnato e che continueranno ad accompagnare cittadini e visitatori per tutto il periodo delle festività, donando armonia alla grande manifestazione promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio e arricchita dalle numerose iniziative degli altri Assessorati. Manifestazione che ha trasformato la Città del Muretto e degli Innamorati in un suggestivo villaggio di Natale, tra spettacolari videoproiezioni e installazioni luminose, emozionanti parate cittadine, il mercatino dell’Artigianato in Piazza Airaldi e Durante, la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza della Libertà, il luna park in Piazza Partigiani e le tante iniziative dedicate a grandi e piccini in Biblioteca, nell’ex Chiesa Anglicana e nei vari luoghi della città.

FINALE SI TRASFORMA IN UN PALCOSCENICO DIFFUSO PER LE FESTIVITA’

Sarà un programma ricchissimo che accompagnerà i finalesi e tutti gli ospiti che trascorreranno le loro vacanze a Finale Ligure, quello che Comune e associazioni proporranno durante le ormai prossime festività natalizie, da fine novembre fino a gennaio, trasformando l’intero territorio in un grande palcoscenico diffuso tra cultura, tradizioni, musica, teatro e occasioni per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

Un calendario articolato, che abbraccia oltre un mese di iniziative diffuse. Dalle aperture straordinarie dei luoghi simbolo del patrimonio finalese agli appuntamenti musicali, dai mercatini ai momenti dedicati ai più piccoli, dalle celebrazioni religiose alle serate di spettacolo e solidarietà, ogni rione e ogni frazione sarà coinvolto in un clima di festa condivisa.

VARAZZE SI ACCENDE PER IL NATALE

Il programma di Natale a Varazze si apre il 25 dicembre con “O Figgio do Baron”, una commedia dialettale brillante di Gian Solimano e Antonella Risso, in scena presso il Cinema Teatro Don Bosco. Uno spettacolo che unisce ironia e tradizione, ideale per il giorno di Natale.

Il 26 dicembre sarà una giornata dedicata in particolare alle famiglie. In piazza De André arriva “Christmas Magic Show”, un family show a tema natalizio con il Mago Taz, tra magia, intrattenimento e baby dance. Nella stessa giornata si terrà anche “Natale – 30 anni con voi”, il concerto del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, in programma all’Oratorio di San Giuseppe e SS. Trinità, un appuntamento che celebra la musica corale e un importante anniversario del coro.

CONCERTO GOSPEL A VADO

IL 26 dicembre 2025, alle ore 17,30, a Vado Ligure nella Chiesa di San Giovanni Battista, con ingresso libero, appuntamento con i JOYFUL GOSPEL SINGERS (U.S.A). Dopo il successo avuto lo scorso anno ritornano, con grande attesa, i Joyful Gospel Singers a Vado Ligure con il loro spettacolare concerto dedicato al Gospel e allo Spiritual.

I sette cantanti e musicisti presentano un concerto dove la loro vibrante potenza vocale ed interpretativa trasmette una tale energia e gioia da creare un grande momento di spiritualità e palpabile gioia.

Una festa che vede sempre una grandissima partecipazione del pubblico, conquistato dal ritmo dei canti e dalla estrema qualità del gruppo di New Orleans.

La Louisiana, la loro terra, è uno dei luoghi dove profondissima è la tradizione di questo canto strettamente legato alle antiche melodie dello Spiritual nero americano.

Uno spettacolo da non perdere!!!

