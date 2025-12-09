  • News24
Resistenza e lesioni

Viene fermato per un controllo e aggredisce un poliziotto colpendolo al volto: 20enne arrestato

Il giovane è stato fermato mentre stava percorrendo corso Tardy e Benech a piedi verso l'auto della polizia in zona per controlli di routine

Polizia Stato Savona

Savona. Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un ventenne di origine albanese, con precedenti, con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio, mentre la volante percorreva corso Tardy e Benech, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da un uomo, che, a piedi, percorreva la stessa via, nella direzione opposta all’auto di servizio, come per volerne arrestare la marcia.

Raggiunto dai poliziotti, l’uomo si è subito dimostrato ostile, rifiutandosi di spiegare il motivo del gesto e di dare le proprie generalità.

Accompagnato in Questura per i necessari accertamenti sull’identità, il ventenne, al momento di scendere dalla Volante, ha aggredito gli operatori, colpendone uno al volto, cagionandogli lesioni medicate al Pronto Soccorso e giudicate guaribili in dieci giorni.

I poliziotti hanno quindi arrestato l’uomo, per il quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio “per direttissima”.

