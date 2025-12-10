Viene fermato dai carabinieri sull’Aurelia a bordo di un furgone rubato a Savona: denunciato

Finale Ligure. Durante una verifica alla circolazione stradale del giorno dell’Immacolata, a Finale Ligure, sulla via Aurelia, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato e sottoposto ad accertamento un furgone che, da un riscontro della Centrale Operativa della Compagnia di Albenga, è risultato essere stato rubato poco prima nella città di Savona.

Gli approfondimenti sul conto del conducente hanno permesso di appurare che si trattava di un uomo proveniente dal torinese già noto alle Forze dell’Ordine, sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio dal capoluogo di questa provincia.

Per quanto accertato, il 42enne piemontese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona, per ricettazione e violazione della misura di prevenzione.

Analogo epilogo per un 62enne valbormidese sul conto del quale, in esito a controllo alla circolazione stradale da parte dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, veniva accertata la positività all’uso di cocaina, mediante l’utilizzo di stick salivare in dotazione. In esito al rifiuto di eseguire appositi accertamenti ematici, l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria savonese.