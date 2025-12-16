Vezzi Portio, moto enduro sui prati: esposto per i daneggiamenti

Prosegue l’attività di controllo della Guardie del WWF sul rispetto delle norme ambientali in materia di tutela e salvaguardia del territorio. In questo caso, le Guardie WWF di Savona hanno rinvenuto vari danni in alcune aree prative dovuti al transito in fuoristrada da parte di motoveicoli, nella località Prati di Vezzi, in via dei Tedeschi, nel comune di Vezzi Portio.

Dagli accertamenti svolti, le guardie Ambientali-Venatorie del WWF Savona hanno rinvenuto una situazione di alterazione dello stato dei luoghi dovuta al danneggiamento del manto erboso provocato dal ripetuto ed incessante transito di motoveicoli tipo enduro in fuoristrada.

Si ipotizza visto il ripetuto passaggio, la chiara volontà di danneggiamento del manto erboso in quanto i tracciati dei passaggi, hanno assunto una forma circolare in maniera ripetuta.

Sono in corso gli accertamenti al fine di individuare i responsabili: le Guardie WWF hanno presentato denuncia presso la Procura della Repubblica di Savona e trasmesso la comunicazione agli altri enti competenti (Comune di Vezzi Portio).