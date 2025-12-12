  • News24
Video

Vetro, alimenti, carta, legno e apparecchi elettronici: Sea-s in un video sui social mostra il contenuto di due sacchi di plastica

Il video caricato sui social della società: "I sacchetti sono codificati, è possibile risalire all'utente"

Generico dicembre 2025

Savona. Vetro, indumenti, RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), un filtro per aspirapolvere, carta, un tubetto di plastica ancora pieno, una scatola di legno contenenti cioccolato e persino un sacco di plastica con all’interno pasta fresca.

E’ quello che hanno trovato gli operatori Sea-s, e mostrato in un video sulla pagina Instagram della società, in due sacchi della plastica.

Nel filmato l’addetto estrae uno a uno i rifiuti dal sacchetto facendo vedere ciò che è stato trovato durante questo controllo a campione e spiegando perchè il conferimento è stato errato.

“Questo sacchetto è stato usato in maniera impropria. I sacchetti – sottolinea uno degli operatori mentre mostra il contenuto, ricordando che ogni sacchetto distribuito è tracciabile – sono codificati ed è possibile risalire all’utente”,

Intanto, qualche settimana fa Sea-s aveva annunciato il via all’uso dei cartellini gialli sui sacchetti conferiti in modo errato.

