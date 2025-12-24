Varazze, riaperto lungomare Europa. Il sindaco Pierfederici: “Come da programma, prima di Natale”

Varazze. Riaperto dal pomeriggio di ieri (23 dicembre) lungomare Europa. Lo annuncia il sindaco, Luigi Pierfederici: “Come da programma, è stato riaperto prima di Natale, rispettando le tempistiche prefissate”.

Poi spiega: “In questa fase siamo intervenuti per sistemare in modo definitivo lo sfornellamento che si era verificato e per proteggere la pila dei cosiddetti ‘tre pontini’ mettendo in sicurezza il tratto interessato“.

“L’attenzione sul percorso resta costante. Terminato il periodo delle festività, – aggiunge – verranno ultimati i lavori sulla pila del ponte, in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere con la sistemazione definitiva“.

“L’obiettivo è garantire sicurezza e piena fruibilità di uno dei luoghi più amati di Varazze. Un ringraziamento al vicesindaco Filippo Piacentini ed all’ufficio tecnico per il lavoro svolto”, conclude,