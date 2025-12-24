  • News24
Varazze, riaperto lungomare Europa. Il sindaco Pierfederici: “Come da programma, prima di Natale”

“Terminato il periodo delle festività, verranno ultimati i lavori sulla pila del ponte sul rio Arenon, in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere con la sistemazione definitiva”

Generico dicembre 2025

Varazze. Riaperto dal pomeriggio di ieri (23 dicembre) lungomare Europa. Lo annuncia il sindaco, Luigi Pierfederici: “Come da programma, è stato riaperto prima di Natale, rispettando le tempistiche prefissate”.

Poi spiega: “In questa fase siamo intervenuti per sistemare in modo definitivo lo sfornellamento che si era verificato e per proteggere la pila dei cosiddetti ‘tre pontini’ mettendo in sicurezza il tratto interessato“. 

“L’attenzione sul percorso resta costante. Terminato il periodo delle festività, – aggiunge – verranno ultimati i lavori sulla pila del ponte, in attesa delle autorizzazioni necessarie per procedere con la sistemazione definitiva“. 

L’obiettivo è garantire sicurezza e piena fruibilità di uno dei luoghi più amati di Varazze. Un ringraziamento al vicesindaco Filippo Piacentini ed all’ufficio tecnico per il lavoro svolto”, conclude,

