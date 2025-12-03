Varazze, pubblicato il bando affitti. Nel 2024 contributo medio di 760 euro

Varazze. Il Comune di Varazze informa che nella giornata di ieri è stato pubblicato il Bando Affitti 2025, rivolto alle famiglie residenti che vivono in locazione e che nel corso del 2024 hanno sostenuto i canoni di affitto.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2025. La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale, nella sezione “Comunicati, Notizie e Avvisi”, oppure ritirabile in formato cartaceo presso l’ingresso del Municipio.

“Un elemento importante che l’Amministrazione intende sottolineare è che anche quest’anno le risorse destinate al bando affitti sono interamente a carico del Comune di Varazze. Nonostante l’assenza, ormai da tempo, di finanziamenti sovracomunali, la misura è stata mantenuta e rafforzata, destinando fondi propri con una scelta politica chiara e coerente: sostenere le famiglie di Varazze. Anche quest’anno vengono confermati i requisiti di accesso già previsti nel bando 2024, mantenendo continuità e semplicità per i cittadini”.

“Si tratta di una decisione tutt’altro che scontata – proseguono -. È proprio grazie alla buona politica sociale portata avanti in questi anni che il Comune riesce ancora oggi a finanziare interventi che rispondono ai bisogni reali della collettività, garantendo continuità a un sostegno atteso e necessario”.

Nel corso dell’edizione 2024 sono pervenute 155 domande, di cui 142 ammesse e 13 escluse. Il contributo ha registrato una media di 760 euro, con un massimo pari a 1.027,72 euro e un minimo di 171,29 euro, confermando la concretezza e l’utilità del provvedimento.

“Con il nuovo bando affitti – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di aiutare concretamente le famiglie attraverso questa misura. È un ulteriore e chiaro indirizzo a sostegno del nostro tessuto sociale: una misura utile, attesa e necessaria per tante famiglie che affrontano quotidianamente costi sempre più gravosi. Mantenere questo intervento, pur senza risorse sovracomunali, è una scelta politica precisa che testimonia l’attenzione della città verso chi ha più bisogno. L’Amministrazione rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, ribadendo che il sostegno alla casa rappresenta uno degli ambiti fondamentali delle politiche sociali cittadine”.