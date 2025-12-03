  • News24
Varazze, pubblicato il bando affitti. Nel 2024 contributo medio di 760 euro

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2025

Generico ottobre 2024

Varazze. Il Comune di Varazze informa che nella giornata di ieri è stato pubblicato il Bando Affitti 2025, rivolto alle famiglie residenti che vivono in locazione e che nel corso del 2024 hanno sostenuto i canoni di affitto.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2025. La documentazione è scaricabile dal sito istituzionale, nella sezione “Comunicati, Notizie e Avvisi”, oppure ritirabile in formato cartaceo presso l’ingresso del Municipio.

“Un elemento importante che l’Amministrazione intende sottolineare è che anche quest’anno le risorse destinate al bando affitti sono interamente a carico del Comune di Varazze. Nonostante l’assenza, ormai da tempo, di finanziamenti sovracomunali, la misura è stata mantenuta e rafforzata, destinando fondi propri con una scelta politica chiara e coerente: sostenere le famiglie di Varazze. Anche quest’anno vengono confermati i requisiti di accesso già previsti nel bando 2024, mantenendo continuità e semplicità per i cittadini”.

“Si tratta di una decisione tutt’altro che scontata – proseguono -. È proprio grazie alla buona politica sociale portata avanti in questi anni che il Comune riesce ancora oggi a finanziare interventi che rispondono ai bisogni reali della collettività, garantendo continuità a un sostegno atteso e necessario”.

Nel corso dell’edizione 2024 sono pervenute 155 domande, di cui 142 ammesse e 13 escluse. Il contributo ha registrato una media di 760 euro, con un massimo pari a 1.027,72 euro e un minimo di 171,29 euro, confermando la concretezza e l’utilità del provvedimento.

“Con il nuovo bando affitti – dichiara il Sindaco Luigi Pierfederici – confermiamo la volontà dell’Amministrazione di aiutare concretamente le famiglie attraverso questa misura. È un ulteriore e chiaro indirizzo a sostegno del nostro tessuto sociale: una misura utile, attesa e necessaria per tante famiglie che affrontano quotidianamente costi sempre più gravosi. Mantenere questo intervento, pur senza risorse sovracomunali, è una scelta politica precisa che testimonia l’attenzione della città verso chi ha più bisogno. L’Amministrazione rinnova così il proprio impegno a favore della comunità, ribadendo che il sostegno alla casa rappresenta uno degli ambiti fondamentali delle politiche sociali cittadine”.

