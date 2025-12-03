Varazze presenta ufficialmente “Presepiando 2025-2026”

Varazze. Al via il grande viaggio tra i presepi delle frazioni varazzine: oltre trenta allestimenti, il nuovo Passaporto del Presepe e un mese di eventi tra tradizione, arte e comunità. Sarà la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” a ospitare, venerdì 5 dicembre alle ore 17, la presentazione ufficiale di “Presepiando 2025-2026”, la manifestazione che ogni anno trasforma Varazze in un affascinante itinerario diffuso alla scoperta dei presepi artistici, storici e tradizionali realizzati nelle frazioni e nelle parrocchie della città.

L’appuntamento inaugura simbolicamente il periodo natalizio dedicato alla tradizione del presepe, uno degli elementi identitari più forti per la comunità varazzina, e sarà l’occasione per illustrare tutte le novità dell’edizione 2025-2026, tra cui spicca il nuovo Passaporto del Presepe, pensato per coinvolgere ancora di più visitatori, famiglie e bambini nella riscoperta dei luoghi e della storia delle frazioni.

Il cuore della presentazione: il nuovo Passaporto del Presepe.

Durante l’incontro del 5 dicembre verrà presentato ufficialmente il Passaporto del Presepe, una delle principali innovazioni di questa edizione.

Il passaporto, che potrà essere ritirato in tutti i presepi aderenti e all’Ufficio IAT, permetterà ai visitatori di raccogliere i timbri dei presepi visitati e ottenere:

• 7 o 10 timbri → un omaggio

• 15 timbri → l’attestato ufficiale del percorso e un regalo speciale.

Un modo per vivere il percorso come veri pellegrini, incentivando la visita anche dei presepi più lontani e valorizzando l’intero territorio.

La Biblioteca Montale: un luogo che unisce arte e tradizione.

Non è un caso che la presentazione si svolga in Biblioteca: qui è infatti allestita una mostra speciale dedicata a Guglielmo Bozzano, l’artista varazzino a cui il Comune rende omaggio scegliendo le sue opere per il biglietto istituzionale degli auguri e per la locandina ufficiale di Presepiando.

La Biblioteca diventa così il primo luogo del “viaggio” di Presepiando, unendo arte contemporanea, memoria locale e spirito natalizio.

I presepi: un itinerario diffuso nelle frazioni.

Nel corso della presentazione verrà illustrato l’intero percorso che coinvolge oltre trenta presepi tra frazioni, parrocchie, confraternite e oratori. Tra i principali:

Alpicella:

• Presepi con figurine del XIX secolo di Brilla e Tambuscio (7/12–17/01)

• Presepe parrocchiale – sempre aperto (10/12–17/01)

• Presepe tradizionale alla Madonna degli Angeli – sempre aperto

Faje:

• Presepe nel Rio Gambin (15/12–11/01)

• Presepe di campagna e natività in Chiesa (30/11–11/01 – 9-16)

Sant’Anna:

• Presepe in pietra e materiali naturali (8/12–11/01), inaugurazione con S. Messa alle 16

San Donato:

• Presepe con statuine in legno di Siri Vittorino, inaugurazione 24/12 ore 22

Castagnabuona:

• Presepe di San Rocco e presepe con sagome a grandezza naturale (20/12–6/01)

• “U presepio in to giardin” con visita guidata il 27 dicembre alle 14:30

SS. Annunziata, Casanova, Santa Croce e centro città:

• Presepe vivente di Casanova (23-24 dicembre)

• Presepi di Santa Croce (14, 21, 28 dicembre e 4-6 gennaio)

• Presepi storici, artistici e tradizionali nelle parrocchie centrali, tra cui il Presepe del Maragliano a S. Ambrogio e il Presepe della Confraternita N.S. Assunta.