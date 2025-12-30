Varazze, Celle e le Albisole unite nella “ciumba” invernale: nascono “I Cimenti del Levante Savonese”

Varazze, Celle Ligure, Albisola Superiore e Albissola Marina uniscono le forze e danno vita a “I Cimenti del Levante Savonese”, un nuovo brand congiunto che mette in rete uno degli eventi più autentici e identitari della tradizione ligure: il cimento invernale.

Il progetto nasce dalla volontà condivisa delle quattro amministrazioni di valorizzare e coordinare i cimenti invernali, costruendo un programma comune, riconoscibile e capace di raccontare la Riviera del Levante savonese come un unico territorio, superando i confini comunali e rafforzando una visione condivisa di sviluppo.

I cimenti rappresentano da sempre un appuntamento molto sentito lungo la costa ligure: non solo una sfida sportiva, ma un vero e proprio rito collettivo, che unisce generazioni diverse, residenti e visitatori, in un momento di condivisione, coraggio e appartenenza. In Liguria il mare d’inverno è parte integrante dell’identità della Riviera e i cimenti ne sono una delle espressioni più autentiche.

Con “I Cimenti del Levante Savonese” questa tradizione assume una nuova dimensione, diventando anche uno strumento di promozione culturale e turistica, capace di attrarre presenze nei mesi invernali, destagionalizzare l’offerta e valorizzare il legame profondo tra le comunità costiere e il mare.

Il brand condiviso e il calendario coordinato consentiranno una comunicazione più efficace e una maggiore visibilità, ma soprattutto rafforzano un metodo di lavoro basato su collaborazione, sinergia e visione di Riviera, elementi sempre più necessari per affrontare le sfide future. Un approccio in cui le amministrazioni coinvolte credono fortemente, convinte che fare rete sia la chiave per valorizzare le eccellenze locali e rendere il territorio più competitivo e attrattivo.

I sindaci dei quattro Comuni dichiarano congiuntamente: “Con ‘I Cimenti del Levante Savonese’ vogliamo valorizzare una tradizione profondamente radicata nella cultura ligure e nella storia della nostra Riviera, trasformandola in un’occasione concreta di collaborazione tra Comuni. Crediamo fortemente che oggi più che mai l’unione e la sinergia tra Amministrazioni siano fondamentali per promuovere il territorio in modo efficace e coerente. Fare rete significa offrire un’esperienza riconoscibile, attrattiva e condivisa, rafforzando il turismo anche nei mesi meno affollati e raccontando il Levante savonese come una Riviera viva, unita e capace di guardare al futuro”.

Si comincia a Varazze con il tradizionale cimento del 1° gennaio, seguiranno le Albisole l’8 febbraio e Celle Ligure chiude il 22 febbraio.