Varazze, a fine gennaio un confronto con i cittadini sul Peba: “Una città più giusta, più sicura, più umana”

Varazze. “Siamo pronti a portare il Peba in consiglio comunale, ma abbiamo deciso con il sindaco di fare prima un confronto pubblico con la cittadinanza e alle associazioni. Questo incontro si terrà a fine gennaio”. Lo annuncia il vicesindaco di Varazze, Filippo Piacentini. “Il Piano è pronto, è un lavoro che stiamo portando avanti da due anni e mezzo – spiega – Riteniamo importante fare un passaggio con i cittadini”.

“Le barriere architettoniche non sono solo gradini o marciapiedi: sono limiti alla libertà, all’autonomia, alla possibilità di vivere pienamente gli spazi pubblici. Il Peba nasce da una scelta chiara dell’Amministrazione: guardare Varazze dal punto di vista di chi oggi fa più fatica. Non per creare corsie separate, ma per costruire una città che funzioni meglio per tutti”.

“Non presentiamo un piano chiuso, ma un percorso. Un lavoro che parte dall’ascolto, dalla mappatura delle criticità, dalla definizione delle priorità, sapendo che non tutto si può fare subito, ma che qualcosa si deve iniziare a fare. Una città davvero accessibile è una città più giusta, più sicura, più umana. E questo riguarda tutti noi”, conclude.