Vado, Sesia introduce l’allenamento al mattino e aspetta Giacchino

Vincere il campionato e giocare d’attacco. Due richieste mica da poco quelle del Vado al nuovo allenatore Marco Sesia.

L’impianto rimarrà il 3-5-2 ma dovrà cambiare l’interpretazione verso un gioco più di proposta anche a costo di rischiare qualcosa in più. Lo ha detto lo stesso allenatore dopo il 6-0 ai danni della NovaRomentin. Anche per accelerare i tempi di questa transizione, l’allenatore ha richiesto e ottenuto di poter svolgere una seduta settimanale di allenamento in più. Doppio allenamento quindi al mercoledì: al mattino lavoro di forza mentre al pomeriggio focus sulla tattica.

Potrebbe anche arrivare una nuova freccia nel reparto offensivo rossoblù. L’esterno/trequartista Gabriele Giacchino, classe 2003, potrebbe lasciare la Cairese per approdare al club gialloblù. Nonostante le indubbie qualità, l’ex Casale non è rientrato nel novero dei titolari fissi né con Solari né con Floris. Per accaparrarsi le sue prestazioni, è derby con il Savona. Ora il Vado però, anche per la categoria, sembra in vantaggio.

Visto che il Ligorna insegue a solo un punto di distanza, per passare un buon Natale il Vado dovrà vincere la complicata trasferta di domenica sul campo della Biellese e, come si diceva a inizio articolo, far vedere progressi in attacco contro una squadra più attrezzata rispetto all’ultima della classe.