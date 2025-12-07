  • News24
IVG Sport
Serie d

Vado, Roselli: “Pressione? Ce la mettiamo noi stessi. Tante squadre forti vogliono vincere il campionato, tra cui noi”

Pareggio a reti bianche in una partita molto fisica: "Sono contento di questa prestazione, ci mancava questo tipo di prestazione"

Cairo. Termina a reti bianche l’incontro tra Cairese e Vado. I gialloblù si riconfermano un’avversaria temibile per la squadra vadese che, in questi due campionati di Serie D, non è ancora riuscita a battere i valbormidesi. Un paio di occasioni pericolose a testa, l’allenatore rossoblù si dice soddisfatto della prova della sua squadra, capace di combattere anche in un campo che non è riuscito a valorizzare il gioco di qualità della sua rosa.

L’intervista di mister Roselli in alto sulla pagina.

