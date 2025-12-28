Vado Ligure, approvata la prima fase progettuale del nuovo parcheggio di via Sabazia

È stata approvata la prima fase progettuale per la realizzazione di un nuovo parcheggio su due livelli in via Sabazia a Vado Ligure, un intervento strategico pensato per rispondere alle esigenze di sosta del quartiere e per supportare in modo concreto i servizi presenti e futuri, a partire dalle nuove scuole e dalle attività della comunità.

“Il nuovo parcheggio – spiegano dal Comune – rappresenta un’opera fondamentale non solo per la sosta delle autovetture, ma anche per il miglioramento della circolazione e della viabilità complessiva dell’area, contribuendo a rendere via Sabazia e il quartiere più ordinati, sicuri e accessibili”.

La progettazione proseguirà nel corso del nuovo anno, con l’obiettivo di arrivare all’individuazione del finanziamento nel 2026. “Si tratta – aggiunge l’amministrazione – di interventi complessi, che richiedono tempi adeguati e una programmazione attenta, inseriti in una visione più ampia di riqualificazione urbana”.

In questo percorso rientra anche il tema della bocciofila: è infatti allo studio un’idea progettuale per la realizzazione di una nuova struttura, pensata per valorizzare e migliorare l’offerta di servizi e spazi dedicati alla socialità e allo sport, a beneficio dell’intera comunità.

“L’approvazione di questa prima fase – commenta il sindaco Fabio Gilardi – rappresenta un passo concreto verso interventi sostenibili e di qualità, orientati al miglioramento della vivibilità del quartiere e allo sviluppo equilibrato del territorio”.