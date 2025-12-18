Vado Ligure, al via le fasi finali del cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia: modifiche alla viabilità

Vado Ligure. Al via le fasi finali delle attività di cantiere per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia nel comune di Vado Ligure.
L’intervento, che rientra nel più ampio programma di ammodernamento infrastrutturale programmato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), prevede la soppressione del passaggio a livello di via Sabazia e la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale che, sottoattraversando l’attuale sede ferroviaria, consentirà il collegamento di via Sabazia con Via Maestri del Lavoro, oltre alla rampa veicolare già aperta al traffico dallo scorso anno. L’intero progetto, finanziato anche con fondi PNRR, prevede un investimento complessivo di circa 13 milioni di euro.
La prossima fase dei lavori prevede la posa della condotta fognaria e il completamento delle opere di accesso al sottopasso con una nuova cantierizzazione necessaria per le opere di ultimazione del sottopasso ciclopedonale. Entro il 22 dicembre verrà quindi provvisoriamente riaperto al traffico veicolare, il passaggio a livello al fine di consentire, dal prossimo mese di gennaio per una durata di circa due mesi, la chiusura temporanea della viabilità su via Maestri del lavoro d’Italia nel tratto tra il passaggio a livello e il condominio “San Giovanni”.
Tali modifiche alla viabilità, che verranno opportunamente messe in atto tramite relativa ordinanza da parte della Polizia Locale del Comune di Vado Ligure, sono quindi propedeutiche all’apertura al pubblico del nuovo sottopasso che consentirà la chiusura definitiva del passaggio a livello