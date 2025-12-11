Vacanze di Natale, scatta lo stop ai cantieri autostradali in Liguria e nel savonese

Liguria. Entra nel vivo il piano di alleggerimento dei lavori sulla rete autostradale della Liguria in vista delle festività natalizie: dal 19 dicembre fino all’Epifania saranno rimossi i cantieri più impattanti. Il punto della situazione è stato fatto durante la riunione periodica del tavolo tecnico convocato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti con i concessionari insieme a Regione Liguria, Comune di Genova, Anci e Anas.

“La sospensione delle lavorazioni più impattanti sul traffico è certamente una buona notizia ed è frutto del dialogo costante avviato ormai da anni con tutti i soggetti interessati – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – per evitare disagi in questo periodo di maggiore afflusso turistico in Liguria, tenendo conto della necessità degli interventi di ammodernamento della rete in capo alle concessionarie nel loro rapporto diretto con il ministero delle Infrastrutture. E’ certamente il massimo alleggerimento possibile, messo in campo in considerazione delle esigenze del nostro territorio”.

In particolare, per quanto riguarda le tratte di competenza di Autostrada dei Fiori, sulla A6 Torino – Savona da sabato 20 dicembre verrà rimosso il cantiere relativo all’adeguamento della galleria Bricco tra Savona e Altare in direzione Torino. La rimozione di tale cantiere comporterà il dimezzamento dell’estensione dei restringimenti di carreggiata in direzione Torino. Per completare alcune attività di finitura, da mercoledì 7 gennaio e sino al 31 gennaio, in corrispondenza della suddetta galleria verrà posizionata una strettoia ad un’unica corrente veicolare che verrà rimossa nei fine settimana.

Per quanto riguarda Concessioni del Tirreno per la tratta A10 Savona – Ventimiglia, l’obiettivo è quello di agevolare la viabilità in vista delle imminenti festività natalizie, con la rimozione di tutti i cantieri diurni dalle ore 14 di venerdì 19 dicembre sino alle ore 12 di mercoledì 7 gennaio 2026.

Per quanto riguarda le tratte di competenza di Aspi, prosegue il piano di alleggerimento dei cantieri impattanti in vista delle festività natalizie. Nel dettaglio, a partire dal 20 dicembre e fino al 12 gennaio sulla A26 tra Voltri e Ovada verranno sospesi i lavori di ammodernamento con scambio a bretella che attualmente interessano il tratto tra Masone e Ovada, al fine di rendere più scorrevole la rete in un periodo di maggior traffico. Nello stesso periodo la A10 Genova-Savona sarà completamente libera da cantieri impattanti e così anche la A12 Genova-Sestri Levante. Rimarranno inalterati invece i due cantieri presenti sulla A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Busalla e tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

Il tavolo tecnico tornerà a riunirsi dopo le festività per fare il punto sulla ripresa delle lavorazioni in vista delle festività pasquali e i ponti primaverili.