Giallo

Uomo trovato morto in casa ad Arnasco, mistero per una ferita alla testa. Soccorsa una donna in grave ipotermia

Oltre al personale sanitario, nella villetta sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini

carabinieri cairo val bormida

Arnasco. Giallo all’interno di una villetta di Arnasco, dove questa mattina è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Insieme a lui una donna in precarie condizioni di salute.

I soccorsi si sono attivati poco prima di mezzogiorno, quando l’automedica del 118 e un’ambulanza della sezione di Villanova della Croce Bianca di Albenga sono intervenute in un alloggio lungo la Sp19, all’interno di un’area boscosa.

Qui i paramedici hanno scoperto il cadavere di un uomo con una ferita lacero-contusa alla testa.

Accanto a lui una donna, in grave stato di ipotermia. Dopo averle prestato le prime cure sul posto, i sanitari l’hanno trasferita al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure.

Nella villetta sono arrivati anche i carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per fare luce sull’accaduto. Resta da capire, infatti, la causa del decesso dell’uomo.

