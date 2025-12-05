Si è svolta oggi a Borgio Verezzi la giornata conclusiva dell’edizione 2025 del progetto di educazione stradale e civica “Uno, due, tre… SICUREZZA!”, un percorso formativo di grande impatto per gli alunni delle scuole primarie.

L’iniziativa, frutto della consolidata collaborazione tra la Polizia Locale di Borgio Verezzi e le scuole primarie “Camillo Sbarbaro” (Borgio Verezzi) e “Sandro Pertini” (Giustenice), ha raggiunto il suo atto finale con una lezione pratica. È stato allestito un ambiente stradale completo di semaforo, segnaletica e strisce pedonali, dove gli studenti si sono alternati nei ruoli di pedoni, ciclisti e “bimbo vigile”, apprendendo in modo attivo le nozioni basilari per un comportamento sicuro in strada.

Il progetto ha ampliato il suo orizzonte tematico grazie alla fondamentale partecipazione di numerose associazioni locali, che hanno offerto agli alunni importanti nozioni di protezione civile, primo soccorso e sostenibilità ambientale: AIB Antincendio Boschivo, Croce Bianca di Borgio Verezzi (per le nozioni di primo soccorso), Gruppo Alpini Sez. di Borgio Verezzi, Società di Mutuo Soccorso di Verezzi, SAT Servizi Ambientali (per sensibilizzare i bambini alla corretta raccolta differenziata attraverso il gioco).

“Una importante iniziativa di educazione civica e di insegnamento per i nostri giovani alunni che saranno i cittadini e gli utenti del domani… – ha evidenziato Pier Luigi Ferro, consigliere comunale con delega alla Pubblica Istruzione – L’ampia adesione ribadisce come l’associazionismo sia un valore fondamentale e imprescindibile per la crescita e il benessere delle comunità”.

“Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: Don Carmelo Galeone, per aver messo a disposizione gli spazi delle opere parrocchiali; le Amministrazioni Comunali di Borgio Verezzi e Giustenice, che hanno sostenuto l’iniziativa con la presenza dei loro rappresentanti; il personale tecnico del Comune di Borgio Verezzi, per la disponibilità e prontezza; l’ispettore Gianluca Dagnino della Polizia Locale di Albenga, per la fattiva collaborazione; la consigliera regionale Sara Foscolo; le insegnanti delle scuole coinvolte” ha concluso Ferro in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Un encomio speciale è stato rivolto alla vice comandante della Polizia Locale di Borgio Verezzi, Eva Verus, riconosciuta come il deus ex machina e principale artefice dell’intera manifestazione. E il comandante Giovanni Bozzo ha concluso: “L’entusiasmo dimostrato dovrà essere, e sarà, stimolo per inziative future per la crescita attraverso il gioco dei nostri bambini”.