Unitre Borghetto inaugura l’anno accademico con il “Viaggio a Samarcanda” di Sandra Sacchetti

Borghetto S.S. Prende il via il nuovo anno accademico degli incontri e delle conferenze aperte alla cittadinanza organizzati dall’Unitre di Borghetto Santo Spirito, ospitati nella sala polivalente di Palazzo E. Pietracaprina.

Mercoledì 10 dicembre 2025, alle ore 16.15, la professoressa Sandra Sacchetti presenterà “Viaggio a Samarcanda”, un percorso emozionale arricchito dalla proiezione di immagini che guiderà il pubblico attraverso le antiche vie della Seta.

L’incontro offrirà uno sguardo suggestivo su Samarcanda, città leggendaria da sempre simbolo di scoperta, meraviglia e introspezione. Le fotografie e il racconto accompagneranno gli spettatori in un viaggio ideale tra passato e presente, tra culture, colori e storie che hanno reso unica questa destinazione.

Il ciclo proseguirà mercoledì 17 dicembre, quando la guida CAI Giuseppe Peretti proporrà l’intervento “I monti e l’entroterra di Borghetto e Loano – Natura e cultura, paesaggio e storia di un territorio da scoprire”, dedicato alla valorizzazione dell’ambiente e della storia locale.

“Siamo lieti di sostenere iniziative che valorizzano la conoscenza e la curiosità tra le persone — afferma l’Assessore alla Cultura, Carolina Bongiorni —. Questi incontri Unitre, organizzati con la nostra Biblioteca Civica e aperti alla cittadinanza, rappresentano un’occasione preziosa di arricchimento e condivisione per la comunità. Vi aspettiamo”.