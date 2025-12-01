Under 15 Eccellenza: ad Alassio i ponentini superano una big del campionato

Alassio. Il campionato di Eccellenza, nel basket, è quello nazionale e solo due squadre liguri hanno il privilegio di parteciparvi nella categoria Under 15, Next Step Rapallo e New Basket ABC Ponente.

Ad Alassio Sabato è arrivata una big del campionato, Collegno, che nella scorsa giornata ha superato Moncalieri avvicinandola in classifica mentre i ponentini arrivavano da una sconfitta per un solo punto a Savigliano con GGS.

La partita è avvincente con un inizio di totale marca piemontese ma con i ponentini bravi a recuperare il distacco iniziale andando all’intervallo lungo sotto di due sole lunghezze. Nel terzo quarto Collegno prova ad allungare ma nell’ultimo periodo i giallo blu raggiungono la forte compagine ospite chiudendo anche con ottimo risultato, 72-64 a proprio favore.

“Siamo alla nona partita di questo difficile ma stimolante campionato con un bilancio di 5 partite vinte e 4 perse. L’Eccellenza è riservata a pochi e molti non hanno ancora chiara l’idea dell’altissimo livello che si sta affrontando con alcuni giocatori che probabilmente, tra qualche anno, li vedremo in Serie A. Su 16 squadre partecipanti ben 14 sono piemontesi e solo due sono liguri; Siamo contentissimi di poterci stare, di essere a quel livello e di poterci misurare con i migliori anche se ciò richiede un grandissimo sforzo che siamo convinti potrà dare i propri frutti per chi gioca sia nell’immediato ma soprattutto in futuro. Aver superato Collegno ci riempie d’orgoglio contenti sia di quello che i ragazzi stanno facendo che di quello che faranno”.

Il tabellino:

New Basket ABC Ponente 72 – Collegno 64

(Parziali: 19-18; 32-34; 42-47)

New Basket ABC Ponente: Cacciamani L., Cacciamani M., Mongiusti, Valente 2, Bona, Scognamiglio 18, Cavalli 22, Luchitta, Breaban 24, Dazzi 4, Bergero, Gastaldi 2. All. Ciravegna – Filippi.