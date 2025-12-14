Una buona San Francesco Loano perde a Pietra, il dg Burastero: “Sono sicuro che centreremo l’obiettivo”

La San Francesco Loano non passa al De Vincenzi. La scorsa stagione erano arrivati un pari e una vittoria nei derby, quest’anno l’eliminazione in Coppa e il KO di oggi. Il Pietra Ligure vince 3-2 in una partita dalle mille emozioni in cui comunque i rossoblù hanno dimostrato di essere vivi. Ora la San Francesco è ultima da sola dopo il pari odierno del Taggia, ma la convinzione di poter raggiungere la salvezza resta. Lo ha affermato nel post partita il direttore generale Roberto Burastero, oggi in panchina al posto dello squalificato Davide Brignoli.

Il commento del dg sulla partita: “Bisogna ripartire dal secondo tempo. Non avevamo iniziato male, ma alla prima difficoltà abbiamo sofferto troppo. L’errore è stato non rendersi conto che in queste partite sia normale soffrire, ma un episodio negativo non può portare a una prestazione negativa come quella del primo tempo. Per raggiungere il nostro obiettivo bisogna ripartire dalla reazione e dal cuore, tutti hanno messo qualcosa in più. D’ora in poi saranno sedici battaglie per andarci a prendere la salvezza“.

Dal punto di vista tattico la San Francesco aveva iniziato con il 3-5-2, poi è passata al 4-3-1-2. In particolare è stata richiamata spesso la posizione di Auteri. Commenta Burastero: “Nel secondo tempo c’è stato un cambio tattico passando a 4 dietro, Auteri faceva più la seconda punta. Alessio è il nostro capitano, deve essere il giocatore che trascina la squadra come ha fatto nel secondo tempo. Ho pensato anche di pareggiarla perché le occasioni le abbiamo avute”.

Quel che è certo è che l’atteggiamento c’è e la San Francesco Loano ha dimostrato di essere viva. Afferma dunque il dg rossoblù: “Lo spirito deve essere questo perché come ho già detto non è morto nessuno, dobbiamo puntare alla salvezza fino alla fine. Sul mercato ho sentito che non sono arrivati giocatori di categoria, ma ci sono momenti in cui devono arrivare giocatori con voglia. Agate ha dato tantissimo, Halaj ha dato una mano in più. La classifica è questa, ma bisogna provarci fino alla fine. Sono cinque anni che è rinato il calcio a Loano e giocare queste partite con cornici di pubblico così deve essere un orgoglio. Sono sicuro che lotteremo e che centreremo l’obiettivo“.