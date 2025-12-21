Un Natale di gioco, condivisione e inclusione: Lions e Leo Club Savona Torretta donano un ping pong professionale a Pal5

Savona. Un gesto concreto di vicinanza, capace di trasformare il Natale in un’occasione di gioia, relazione e crescita. Il Lions Club Savona Torretta e il Leo Club Savona Torretta, con il prezioso supporto dello sponsor Dega Srl, hanno donato un tavolo da ping pong professionale alla comunità Pal5, seguita dalla cooperativa sociale Il Faggio.

La consegna si è svolta ieri presso la struttura, alla presenza dei rappresentanti del Lions e Leo Club Savona Torretta, del Direttore Sanitario dott. Giancarlo Conte, del dott. Brunello Brunetto, del Vicepresidente della cooperativa Il Faggio Lorenzo Frixione e dell’équipe di PAL5, coordinata dalla dott.ssa Nadia Durighello, insieme a operatrici e operatori che ogni giorno accompagnano i ragazzi con competenza, passione e profonda umanità.

Il ping pong non è solo un regalo materiale, ma uno strumento di socialità, inclusione e benessere: un’occasione per stare insieme, divertirsi, rafforzare le relazioni e vivere il gioco come momento educativo e di crescita personale.

“Questo dono – sottolineano Lions e Leo Club Savona Torretta – nasce dal desiderio di essere concretamente vicini ai ragazzi di PAL5 e a chi ogni giorno si prende cura di loro con professionalità e cuore. Crediamo fortemente nel valore delle collaborazioni che durano nel tempo e che si traducono in azioni reali a servizio della comunità”.

Il service si inserisce in un percorso di collaborazione pluriennale tra il Lions Club Savona Torretta e la cooperativa Il Faggio, fatto di incontri, convegni, momenti di confronto ed eventi condivisi, con l’obiettivo comune di promuovere inclusione, attenzione alle fragilità e valore della persona.

“Un ringraziamento speciale va a Dega Srl per il sostegno all’iniziativa e a tutta l’équipe di Pal5, esempio quotidiano di dedizione, competenza e sensibilità. Un Natale che diventa così occasione di incontro, gioco e speranza, nel segno del servizio e della solidarietà”, concludono.