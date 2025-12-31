Un lettore: “Stazione Savona già vecchia, in alcuni punti fatiscente. Ascensori chiusi alle 20, carrozzine portate a braccia”

La stazione ferroviaria di una città è il suo biglietto da visita! Come si presenta Savona ai propri cittadini, ai turisti, ai lavoratori e agli studenti che quotidianamente devono usufruire del trasporto su rotaia? Malissimo! Una struttura inaugurata già vecchia, che oggi appare alquanto trascurata e, in alcuni punti, quasi fatiscente e pericolosa.

Ma soprattutto devo segnalare, da abbonato per la tratta Savona/Genova e invalido civile con problemi di deambulazione, che da oltre una settimana anche il servizio più elementare, quale l’utilizzo degli ascensori, è negato con la chiusura degli stessi alle ore 20, causando non pochi disagi.

Vi chiedo: è normale assistere al trasporto a braccia da parte di due volenterosi di una persona bloccata in carrozzina al binario? In un mondo civile NO!

Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Vostro lettore

Pietro Amodei