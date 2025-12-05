Un dono che scalda il cuore: a Le Terrazze la raccolta solidale di giocattoli usati in collaborazione con la Croce Rossa Italiana

Liguria. Alla Spezia, il Natale inizia con un gesto semplice, ma capace di fare la differenza: anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze rinnova l’iniziativa di solidarietà a fianco della Croce Rossa Italiana – Comitato di La Spezia, promuovendo la raccolta di giocattoli usati dedicata alle famiglie dei bambini del territorio più vulnerabili.

L’appuntamento, che si ripete di anno in anno, è diventato un simbolo di solidarietà condivisa e continua a rafforzare il successo delle passate edizioni, oltre 10.000 giocattoli donati e distribuiti alle famiglie del nostro territorio grazie al prezioso lavoro dei volontari della Croce Rossa Italiana. Un risultato straordinario, che testimonia quanto la comunità spezzina sappia essere generosa quando si tratta di regalare un sorriso.

Nel periodo più magico dell’anno, quando le luci brillano e le vetrine si riempiono di festa, Le Terrazze invita la comunità a trasformare un atto di generosità in un momento di gioia per tutte le famiglie, donando un gioco nuovo o usato in buone condizioni ai volontari della Croce Rossa Italiana che saranno presenti al punto di raccolta allestito al piano 0 della galleria e consegneranno poi i doni, portando un pizzico di magia in tutte le case della Spezia e dintorni.

Oggi più che mai, ogni gioco donato è un piccolo messaggero di speranza. Un pacchetto colorato che dice “sei importante”, “Babbo Natale è arrivato!”. Le Terrazze invitano tutta la comunità – famiglie, giovani, nonni, bimbi – a far parte di questa grande catena di solidarietà. Perché la vera magia del Natale nasce proprio così: quando un gesto d’amore diventa luce per qualcuno.