Ufficiale, mister Carlo Gino Sarpero è il nuovo allenatore del Savona

Il Savona ha ufficializzato nella prima mattinata il nome dell’allenatore per il post Emanuele Cola. Il nuovo tecnico biancoblù è mister Carlo Gino Sarpero.

Sarpero, allenatore genovese, ha legato il suo nome all’Albissole nelle ultime due stagioni. Al termine dell’annata 23/24 ha condotto i ceramisti alla vittoria della Prima Categoria. Successo conseguito a fine marzo dopo 16 vittorie 7 pareggi e 0 sconfitte. Una sola sconfitta, poi, in tutta la stagione ma a successo avvenuto. L’anno dopo, in Promozione, una stagione di livello senza mai patire pur essendo una squadra neopromossa.

In primis il club ha scelto un tecnico che conosce bene la categoria. Per averla disputata e perché in questi mesi Sarpero è stato lontano dalla panchina ma non dai campi da calcio. Tra le tante partite viste, ce ne sono un buon numero anche del Savona.

Tante partite perché Sarpero è un altro allenatore che vive di pane e calcio. Un tecnico sanguigno a livello di temperamento ma al contempo un allenatore di campo con un metodo particolare. Competizione è infatti la parola chiave dei suoi allenamenti. Fin dal riscaldamento, ai tempi di Albisola, Sarpero inseriva l’elemento della gara. Tornei interni con tanto di vincitori e vinti. Una sfida continua che dovrà alimentare la sfida più grande, ovvero quella di far saltare il Vecchio Delfino fuori dall’acqua, cioè andare davanti a tutti partento da -8.

Una scossa che potrebbe servire a una squadra a tratti apparsa troppo “borghese”. Per rendere l’idea dell’approccio di Sapero al calcio, un altro aneddoto: in Prima Categoria adattava il Faraggiana informandosi sulle misure, spesso minori, dei campi avversari.

Tra gli obiettivi di Sarpero c’è quella di trovare l’attaccante in grado di trascinare il Savona. Potrebbe essere la rivitalizzazione di Zunino, ma sarà soprattutto interessante capire chi saranno le due punte in arrivo dal mercato visto l’infortunio di Rignanese. Il gioco che migliora i giocatori è un altro punto fermo del mister. A proposito di punte, infatti, Sarpero aveva vinto la Prima Categoria trasformando Diana – attuale centravanti dell’Albissole – da comprimario a bomber di razza.

Prima dell’Albissole, Sarpero ha allenato il Mura Angeli e nella nostra provincia si era fatto conoscere ad Albisola come collaboratore della prima squadra in Promozione ed Eccellenza e allenatore delle giovanili agli inizi dell’epopea Colla poi terminata con la Serie C.