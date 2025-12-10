Ubriaco lancia un sasso contro una vetrata della stazione di Pietra: denunciato. Scoperto dai carabinieri anche l’autore di un furto con carte di credito

Pietra Ligure. Sono stati gli eccessi di alcol a rendere necessario l’intervento dei Carabinieri di Pietra Ligure presso la stazione ferroviaria, dove un cittadino rumeno, visibilmente ubriaco, ha scagliato un sasso di grandi dimensioni contro la finestra dell’ufficio del capostazione, mandandola in frantumi. L’episodio ha causato la temporanea sospensione della circolazione ferroviaria, ripristinata solo dopo il rapido intervento dei militari, che hanno fermato l’uomo e lo hanno denunciato dopo le formalità di rito.

Parallelamente ai controlli sul territorio, i Carabinieri non hanno tralasciato l’attività informativa e investigativa. Nello stesso contesto è stato denunciato in stato di libertà un 33enne della provincia di Lecco, ritenuto responsabile di furto aggravato su un’auto in sosta e dell’indebito utilizzo delle carte di credito trovate nel veicolo. La vicenda risale ad alcuni giorni prima, quando un 48enne del posto aveva denunciato il furto del portafoglio, lasciato incustodito nella propria auto, contenente varie carte di pagamento. Le indagini immediatamente avviate hanno permesso di scoprire che le carte erano state utilizzate per acquisti illeciti a Pietra Ligure e nei comuni limitrofi, per diverse centinaia di euro.

Grazie alla visione dei filmati di videosorveglianza e ad ulteriori accertamenti, i Carabinieri hanno identificato nel 33enne lombardo l’autore del furto, denunciandolo sia per il furto aggravato sia per l’utilizzo indebito delle carte di credito.

L’intensificazione dei controlli – che proseguirà nei prossimi giorni – mira non solo a contrastare i reati ma soprattutto a prevenirli, scoraggiando la presenza di soggetti pericolosi e garantendo che le prossime festività natalizie si svolgano in un clima di serenità e rispetto della legalità.