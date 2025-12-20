  • News24
Territorio

Tutela, nasce il progetto “Celle Ligure sicura”. Il sindaco: “Sistema di allertamento all’avanguardia”

Il primo cittadino Beltrame: “Per il monitoraggio del territorio, la raccolta ed elaborazione dati. Un progetto di allertamento forse unico nel suo genere”

Celle Ligure. Parte il progetto “Celle Ligure sicura”. Ecco un sistema di monitoraggio del territorio, su diversi e importanti aspetti per garantire la tutela dei cittadini e del paese. 

Finalmente ci siamo, dopo un anno di lavoro, incontri, sopralluoghi, scambi di idee, possiamo comunicare che il progetto ‘Celle Ligure sicura’ è partito“, afferma il sindaco, Marco Beltrame.

“Un progetto importante per il presente per il futuro, un sistema di monitoraggio del territorio, di raccolta ed elaborazione dati e di allertamento forse unico nel suo genere che permetterà di gestire meglio le emergenze, ma anche – sottolinea – di lasciare alle future generazioni una conoscenza approfondita del proprio territorio. Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a farlo per i prossimi anni”. 

Una sinergia che coinvolge la Protezione Civile di Celle insieme a esperti del settore e professionisti e si avvale anche della collaborazione del “Meteorologo Ignorante”. 

