Tutela, nasce il progetto “Celle Ligure sicura”. Il sindaco: “Sistema di allertamento all’avanguardia”

Celle Ligure. Parte il progetto “Celle Ligure sicura”. Ecco un sistema di monitoraggio del territorio, su diversi e importanti aspetti per garantire la tutela dei cittadini e del paese.

“Finalmente ci siamo, dopo un anno di lavoro, incontri, sopralluoghi, scambi di idee, possiamo comunicare che il progetto ‘Celle Ligure sicura’ è partito“, afferma il sindaco, Marco Beltrame.

“Un progetto importante per il presente per il futuro, un sistema di monitoraggio del territorio, di raccolta ed elaborazione dati e di allertamento forse unico nel suo genere che permetterà di gestire meglio le emergenze, ma anche – sottolinea – di lasciare alle future generazioni una conoscenza approfondita del proprio territorio. Un grande grazie a tutti coloro che hanno collaborato e continueranno a farlo per i prossimi anni”.

Una sinergia che coinvolge la Protezione Civile di Celle insieme a esperti del settore e professionisti e si avvale anche della collaborazione del “Meteorologo Ignorante”.