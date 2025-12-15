Tumori della pelle, ad Albenga torna la prevenzione gratuita con ANT

Albenga. Dopo la giornata di prevenzione oncologica gratuita che si è svolta sabato 15 novembre, si prosegue con un secondo appuntamento.

Le visite dermatologiche gratuite con dermatoscopio per la prevenzione dei tumori della pelle, si svolgeranno sabato 20 dicembre dalle 9-13 e dalle 14-18 presso gli ambulatori Avis comunale, con ingresso da via Cavour 3, ad Albenga.

Per accedere alle 24 visite gratuite riservate ai cittadini, occorrerà prenotare da lunedì 15 dicembre telefonando al numero 342.7646010 esclusivamente dalle 9,30 alle 11,30 fino ad esaurimento posti.

La prevenzione del melanoma e dei tumori della cute è importantissima, l’incidenza è molto alta: per il melanoma varia dai 12 ai 20 casi l’anno per 100mila abitanti.

“Questa iniziativa è resa possibile grazie al costante lavoro che quotidianamente i Volontari ANT, svolgono all’interno del Charity point di via Roma 46 ad Albenga e ai banchetti solidali e dovrebbe fare riflettere il fatto che quasi sempre su 24 visite effettuate, a qualcuno viene consigliato di proseguire con asportazione, – ci tiene a sottolineare la Presidente di Delegazione Cristina Pavanelli. – Se qualcuno vuole aiutarci nel sostenere i prossimi progetti oncologici può scegliere tra tanti oggetti e capi di abbigliamento che si trovano nella Sede Solidale di Via Roma, 46 e perché no, donare un po’ del proprio tempo per questa nobile causa”.

“Si ringrazia per l’ospitalità l’Avis Comunale Sezione di Albenga, e per il sostegno il Comune di Albenga, la Fondazione De Mari, la litotipografia Ciuni, la Fidapa-sezione di Albenga, La Cooperativa Opalbenga e le gelaterie artigianali Crema, Cioccogelato e Festival des Glaces”.