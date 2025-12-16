Savona, inaugurato il nuovo tetto verde del tribunale

Savona. È stato inaugurato questa mattina il nuovo tetto verde presso l’ufficio del giudice di pace del tribunale di Savona dove è stato realizzato un giardino pensile.

Il progetto, finanziato dal ministero della giustizia, è stato realizzato per porre rimedio alle infiltrazioni nell’edificio e per migliorare le prestazioni energetiche e ambientali. L’area interessata dalla riqualificazione è di 900 metri quadri.

Il procuratore capo Ubaldo Pelosi: “Faccio i miei complimenti a chi ha progettato, finanziato e realizzato quest’opera che mi pare soddisfi i requisiti estetici insieme all’attenzione all’ambiente e alla funzionalità”.

“Questo è uno di quei problemi che sembrava insormontabile – ricorda -, ora è stata trovata una soluzione encomiabile. Si inserisce nell’ambito di una serie di interventi grazie al nostro continuo richiedere che hanno migliorato il palazzo di giustizia come la grande vetrata predisposta un anno fa”.

Il progetto è stato presentato nell’aula magna del palazzo di giustizia. Presenti tra gli altri il procuratore capo Ubaldo Pelosi, la presidente del tribunale Lorena Canaparo, il sindaco di Savona Marco Russo, la consigliera provonciale Franca Giannotta, gli architetti, rappresentanti del ministero.