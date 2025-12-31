TPL Linea, approvato l’aggiornamento del Piano Industriale: nel 2026 in servizio 7 nuovi autobus elettrici

Savona. Il 23 dicembre 2025 l’Assemblea dei Soci di TPL Linea ha “approvato l’aggiornamento del Piano Industriale esprimendo sensibile condivisione per la conferma del percorso intrapreso dall’Azienda, per tutte le attivita’ iniziate e concretizzate anche nelle infrastrutture e le prospettive delineate per i prossimi anni”.

Il 2026 si aprirà con un ulteriore passo avanti verso la mobilità sostenibile: entreranno infatti in servizio 7 nuovi autobus elettrici “total green”, a zero emissioni, “a conferma dell’impegno concreto di TPL Linea per l’innovazione, la qualità del servizio e la tutela dell’ambiente”. Di questi, 6 autobus saranno destinati al servizio di linea, mentre 1 mezzo sarà dedicato al noleggio.

Caratteristiche dei nuovi autobus elettrici di linea. I nuovi veicoli sono progettati per garantire comfort, accessibilità e sicurezza e presentano le seguenti dotazioni: pianale ribassato, come molti mezzi già in servizio, per facilitare la salita e la discesa dei passeggeri; pedana di accesso per persone con disabilità, conforme alla normativa vigente, che consente la salita e la discesa in sicurezza dei clienti con mobilità ridotta; impiego prevalente sulle linee litoranee e urbane, dove il beneficio ambientale e la silenziosità dei mezzi risultano particolarmente rilevanti; paratia divisoria laterale a protezione dell’autista, in conformità al DM 17/04/2024 e s.m.i. per aumentare i livelli di sicurezza del personale viaggiante; sistemi di videosorveglianza integrati, con telecamere interne ed esterne, a tutela di passeggeri e operatori.

Dimensioni dei mezzi. I 6 autobus elettrici di linea sono così suddivisi per lunghezza: 4 mezzi da 9 metri, 1 mezzo da 10 metri, 1 mezzo da 12 metri.

Una flotta sempre più sostenibile. L’introduzione dei nuovi autobus elettrici consentirà non solo di ringiovanire ulteriormente il parco mezzi aziendale ma anche di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale, migliorando la qualità dell’aria e promuovendo una mobilità più moderna, efficiente e rispettosa del territorio.

In questa stessa prospettiva sono stati inoltre dismessi due autobus turistici non più conformi alle vigenti normative sulle emissioni inquinanti. Nel corso del 2026, oltre all’immissione in servizio dei nuovi bus elettrici, è prevista la completa sostituzione dei mezzi Euro 3, con importanti benefici ambientali: l’Azienda emetterà il nuovo bando per la fornitura di 22 autobus ad alimentazione elettrica, a gas LNG ed a gas CNG.

A partire dal mese di luglio 2023, sono entrati a far parte della flotta aziendale complessivamente 43 veicoli: 28 autobus nuovi, 3 autobus acquistati usati, 1 autobus turistico o e 11 scuolabus nuovi, contribuendo in modo significativo al miglioramento della qualità, dell’affidabilità e della sicurezza del servizio.

Per l’anno 2026 l’azienda stima una riduzione delle emissioni pari a 10,51 tonnellate di CO, 25.03 tonnellate di NOx e 0.50 tonnellate di PM. Sempre nel 2026, il risparmio energetico complessivo in termini di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) sarà pari a 402,37. Attraverso queste scelte, TPL Linea “continua la propria attivita’ orientata allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza e al miglioramento continuo della qualità del servizio offerto ai cittadini”.

Il Presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri dichiara: “L’approvazione dell’aggiornamento del Piano Industriale conferma la continuità del percorso intrapreso da TPL Linea e la condivisione degli obiettivi strategici da parte dei Soci. Gli investimenti in mezzi elettrici e infrastrutture rappresentano una scelta concreta e di responsabilità orientata a uno sviluppo sostenibile”.

Il Direttore Generale di TPL Linea Giampaolo Rossi chiosa: “L’immissione in servizio dei nuovi autobus elettrici è il risultato di un lavoro di pianificazione e di innovazione: questi mezzi consentiranno di migliorare ulteriormente la qualità del servizio, ridurre l’impatto ambientale e garantire elevati standard di comfort e sicurezza per passeggeri e operatori, in linea con le normative e le sfide future della mobilità”.