Tovo, biker 16enne ferito dopo una caduta: soccorso con l’elicottero

Tovo San Giacomo. Incidente questa mattina per un giovane biker lungo i sentieri della Val Maremola.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 11 e 30, un 16enne è rimasto ferito a seguito di una brutta caduta avvenuta sul trail conosciuto come “Roller Coaster”, nel comune di Tovo San Giacomo.

Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto, grazie alle indicazioni precise dei compagni del ragazzino, sono arrivati i militi della Croce Rossa di Magliolo, il 118, il personale del Soccorso alpino e i vigili del fuoco.

Il 16enne è stato raggiunto dai soccorritori: dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato infine stabilizzato.

In seguito, considerata la zona impervia, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Grifo per il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni, il biker ha riportato un trauma ad una spalla, con la frattura di una clavicola, e altre ferite sul resto del corpo: le sue condizioni, tuttavia, non sono giudicate gravi.