Tornano i cimenti invernali nel savonese: ecco tutti gli appuntamenti

Savona. Una tradizione che si rinova e tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo anno in molte località del savonese e della Liguria torneranno a svolgersi i tradizionali cimenti invernali di nuoto.

La speciale “community” dei “tuffi fuori stagione” si ritroverà ancora una volta per testare la temperatura del mare d’inverno e misurare la loro resistenza al freddo (anche se in alcuni casi l’acqua risulta addirittura più calda dell’esterno).

Come sempre, sul sito cimento.it viene riportato il calendario dettagliato degli appuntamenti della nostra regione (con possibili variazioni rispetto alla programmazione iniziale).

Di seguito date e luoghi dei cimenti nel savonese.

Venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è in programma quello di Alassio: il tuffo alle 11.15 dal Molo Bestoso.

Sabato 27 dicembre sarà il turno di quello di Borghetto Santo Spirito: tutti in acqua alle 11 presso il Circolo Nautico 3 Miglia.

Domenica 28 dicembre tutti in acqua a Loano: ritrovo ai Bagni Medusa e ingresso in mare alle 11 circa.

L’ultimo dell’anno con tuffo in mare a Pietra Ligure: i cimentisti testeranno la temperatura del mare alle 11.00 ai Bagni Giardino.

Il 2023 si apre col cimento di Varazze, in programma il 1^ gennaio a partire dalle 11.00 presso il Molo Teiro.

A Ceriale ci si tufferà in mare sabato 3 gennaio ai Bagni Ceriale, a partire dalle ore 10.00.

Il 5 gennaio alle 10.00 tutti in acqua a Laigueglia, presso la scuola di vela Asd Aquilia.

Finale Ligure festeggia l’Epifania col cimento che si terrà il 6 gennaio alla Spiaggia dei Neri.