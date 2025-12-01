  • News24
Opportunità

Torna OrientaRagazzi Savona, al via il 2 dicembre al Priamar: 380 posizioni aperte

Di Padova: "Crediamo fortemente che iniziative come questa possano avere un ruolo strategico per il futuro professionale dei giovani e per rendere Savona una città sempre più attrattiva"

Orientaragazzi 2023

Savona. Dopo il grande successo dell’edizione dedicata all’orientamento scolastico e formativo, torna da domani, martedì 2 dicembre, l’edizione “lavoro” di OrientaRagazzi, con un ricco programma di iniziative pensate per giovani, studenti e persone in cerca di occupazione che desiderano cogliere opportunità concrete sul territorio savonese.

Si inizia con il Career Day di Orientamenti (da martedì 2 a giovedì 4 dicembre): l’appuntamento, realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Alfa Liguria, si presenta in una versione ampliata: 3 giorni con 60 aziende del territorio ligure e savonese che metteranno a disposizione oltre 380 posizioni aperte (tirocini, apprendistati, contratti a tempo determinato e indeterminato). L’accesso è gratuito previa iscrizione sul sito Orientamenti.

Venerdì 5 dicembre si terrà invece lo “Speed Date Cooperative” l’iniziativa rivolta a studenti e neodiplomati, organizzata con LegaCoop e Confcooperative. Anche per il 2025 è confermato il format dello scorso anno: dieci realtà cooperative incontreranno gli studenti delle scuole del territorio per presentare opportunità di Formazione Scuola Lavoro, tirocini e possibilità di inserimento lavorativo. Sarà presente anche la Camera di Commercio Riviere di Liguria

L’edizione di OrientaRagazzi Lavoro si conclude con la seconda attesa edizione della Startup Weekend Savona (dal 5 al 7 dicembre): un evento che promuove imprenditorialità e innovazione, dando a giovani e aspiranti imprenditori la possibilità di trasformare un’idea in un progetto concreto, con il supporto di mentor e giudici esperti.

Tutte le iniziative si svolgeranno presso la Sala Sibilla della Fortezza del Priamar.

“Siamo orgogliosi – afferma Elisa Di Padova, vicesindaco e assessore alle Politiche Educative e Formazione del Comune di Savona – di poter rinnovare un appuntamento che, dopo il successo dello scorso anno, si arricchisce di una giornata in più e si conferma un’occasione preziosa per mettere in dialogo i nostri giovani con il mondo del lavoro e con le realtà produttive del territorio. OrientaRagazzi torna con il doppio format, offrendo ai ragazzi un’intera settimana dedicata all’orientamento lavorativo: dal Career Day di Orientamenti, allo Speed Date tra studenti e imprese cooperative, fino al weekend interamente rivolto alle StartUp innovative in maniera perfettamente coerente con i progetti strategici di trasformazione della città. Crediamo fortemente che iniziative come questa possano avere un ruolo strategico per il futuro professionale dei giovani e per rendere Savona una città sempre più attrattiva, in cui scegliere di restare o di tornare”.

OrientaRagazzi è un progetto del Comune di Savona, realizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola, Fondazione De Mari e la collaborazione di Ufficio Scolastico Provinciale di Savona, ALFA Liguria, Università di Genova, Camera di Commercio Riviere di Liguria.

