Altruismo

Torna “Giocattoli senza frontiere”, l’iniziativa che vuole donare un gioco a chi ne ha bisogno

Chi avesse giocattoli usati e ben tenuti, ma che non sono più utilizzati, può portarli presso il Cral "Pippo Rebagliati” in via dei Carpentieri (zona porto)

Savona. Riparte l’iniziativa “Giocattoli senza frontiere” che, come da tradizione, attraverso la solidarietà dei “Camalli de S-Anna”, dei Lavoratori del Porto, e di tutte le famiglie del territorio, si prefigge l’obiettivo di regalare un gioco a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa è possibile grazie alla fitta rete di solidarietà costruita dai militanti del circolo operaio “A.Bogliani”, grazie al prezioso contributo dei volontari (lavoratori, pensionati e studenti), al Cral “Pippo Rebagliati” e alle famiglie della provincia di Savona.

Nel periodo natalizio “Giocattoli senza frontiere” intende mettere un regalo sotto l’albero di quelle famiglie che sono in difficoltà e si aggiunge alla “spesa solidale” e alla “ridistribuzione di vestiti usati” che continuano ad essere svolte settimanalmente.

Chi avesse giocattoli usati e ben tenuti, ma che non sono più utilizzati, può portarli presso il Cral “Pippo Rebagliati” in via dei Carpentieri (zona porto), tutti i martedì e i giovedì mattina, fino al giorno 18 dicembre, dalle 9 alle 11.

Saranno poi sanificati e impacchettati per essere distribuiti domenica 21 dicembre presso Villa Cambiaso (via Torino).

