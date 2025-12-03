Torna “Giocattoli senza frontiere”, l’iniziativa che vuole donare un gioco a chi ne ha bisogno

Savona. Riparte l’iniziativa “Giocattoli senza frontiere” che, come da tradizione, attraverso la solidarietà dei “Camalli de S-Anna”, dei Lavoratori del Porto, e di tutte le famiglie del territorio, si prefigge l’obiettivo di regalare un gioco a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa è possibile grazie alla fitta rete di solidarietà costruita dai militanti del circolo operaio “A.Bogliani”, grazie al prezioso contributo dei volontari (lavoratori, pensionati e studenti), al Cral “Pippo Rebagliati” e alle famiglie della provincia di Savona.

Nel periodo natalizio “Giocattoli senza frontiere” intende mettere un regalo sotto l’albero di quelle famiglie che sono in difficoltà e si aggiunge alla “spesa solidale” e alla “ridistribuzione di vestiti usati” che continuano ad essere svolte settimanalmente.

Chi avesse giocattoli usati e ben tenuti, ma che non sono più utilizzati, può portarli presso il Cral “Pippo Rebagliati” in via dei Carpentieri (zona porto), tutti i martedì e i giovedì mattina, fino al giorno 18 dicembre, dalle 9 alle 11.

Saranno poi sanificati e impacchettati per essere distribuiti domenica 21 dicembre presso Villa Cambiaso (via Torino).