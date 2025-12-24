  • News24
Toirano, torna l’Itinerario dei Presepi: oltre 200 opere lungo le vie del borgo

Le numerose creazioni presepiali potranno essere ammirate seguendo un itinerario segnalato su una mappa

dicembre 2025

Toirano si immerge nella magia del Natale con la 29^ edizione dell’Itinerario dei Presepi, la tradizionale rassegna del presepe artistico che animerà il paese fino al 6 gennaio 2026.

L’iniziativa, non competitiva, ha visto l’allestimento di oltre 200 presepi nelle vie e nei caratteristici caruggi del centro storico, oltre che nelle borgate di Toirano, trasformando il borgo in un grande percorso a cielo aperto dedicato alla Natività.

Le numerose creazioni presepiali potranno essere ammirate seguendo un itinerario segnalato su una mappa che è stata distribuita nei vari luoghi di esposizione, consentendo a visitatori e residenti di scoprire angoli suggestivi del paese attraverso l’arte presepiale.

La manifestazione è curata e diretta dal Museo Etnografico della Val Varatella, con il supporto dell’assessorato al turismo del Comune di Toirano, e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie nel comprensorio.

