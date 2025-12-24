Toirano, torna l’Itinerario dei Presepi: oltre 200 opere lungo le vie del borgo

Toirano si immerge nella magia del Natale con la 29^ edizione dell’Itinerario dei Presepi, la tradizionale rassegna del presepe artistico che animerà il paese fino al 6 gennaio 2026.

L’iniziativa, non competitiva, ha visto l’allestimento di oltre 200 presepi nelle vie e nei caratteristici caruggi del centro storico, oltre che nelle borgate di Toirano, trasformando il borgo in un grande percorso a cielo aperto dedicato alla Natività.

Le numerose creazioni presepiali potranno essere ammirate seguendo un itinerario segnalato su una mappa che è stata distribuita nei vari luoghi di esposizione, consentendo a visitatori e residenti di scoprire angoli suggestivi del paese attraverso l’arte presepiale.

La manifestazione è curata e diretta dal Museo Etnografico della Val Varatella, con il supporto dell’assessorato al turismo del Comune di Toirano, e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie nel comprensorio.